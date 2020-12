METEOROLOZI IZDALI HITNO UPOZORENJE: Očekuje nas 15 cm snega, na planinama i do 25! Najavljena je i košava OLUJNE JAČINE

Upozorenje je na snazi do 28. decembra.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog stvaranja snežnog pokrivača u Srbiji.

Prema najavama, do kraja dana i u toku noći u jugozapadnoj Srbiji stvoriće se snežni pokrivač visine od 5 do 15 cm, u planinama od 15 do 25 cm.

Snežni pokrivač se već formirao

Kiša koja je padala tokom noći u ranim jutarnjim časovima prešla je u susnežicu i sneg. Snežni pokrivač od nekoliko centimetara već je formiran na Kamenoj Gori i Jabuci.

- Za sada su svi putni pravci prohodni, u toku dana spremno dočekujemo intenzivnije snežne padavine - izjavio je Živko Kijanović, predsednik Mesne zajednice Kamena Gora.

Sneg već nekoliko sati intenzivno pada i na Zlatiboru, a u okolnim selima snežni pokrivač dostigao je visinu od deset cenitimetara.

Snežne padavine nisu zaobišle ni Čačak, rano jutros kiša je prešla u susnežicu i sneg.

Sneg već satima pada na području opštine Gornji Milanovac, a u selima na obroncima planine Suvobor već je formiran snežni pokrivač od nekoliko centimetara.

Prognoza za narednu nedelju

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će od ponedeljka do srede u južnom Banatu duvati jak jugoistočni vetar (košava), povremeno olujne snage sa maksimalnom brzinom od 24 do 28 m/s.

U ponedeljak nas očekuje pretežno oblačno, vetrovito i znatno toplije vreme.

U većini mesta u Srbiji najviša temperatura će biti od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

