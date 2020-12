''KO ŽELI DA BUDE PRIKLJUČEN NA APARATE SLOBODNO NEKA SLAVI'' Evo šta lekari kažu o dočeku Nove godine

Krizni štab će konačne mere za Novu godinu doneti u ponedeljak ili utorak. Restorani i kafići radiće ili do 17 ili do 20 časova, a ako broj zaraženih nastavi da pada, moguće je i da će raditi do 22h.

Novu godinu sigurno nećemo dočekati u kafanama, klubovima ili kafićima, odluka je medicinskog dela Kriznog štaba, a konačne mere za doček biće donete u ponedeljak ili utorak.

Prema najavama, restorani i kafići radiće ili do 17 ili do 20 časova, a ako broj zaraženih nastavi da pada, moguće je i da će biti otvoreni do 22 sata.

Inače, juče je usvojena nova mera da ovog vikenda sve prodavnice, tržni centri, frizerski i kozmetički saloni i ugostiteljski objekti ponovo rade do 20 časova.

Epidemiolog Branislav Tiodorović ističe da nema šanse da građani Srbije novu, 2021. godinu, dočekaju u kafani, niti na nekom drugom organizovanom dočeku.

- Odložite slavlja da bismo pobedili ovu zarazu. Novu godinu sigurno nećemo slaviti kao što smo to činili pre. Medicinski deo Kriznog štaba neće se složiti da klubovi, restorani i kafići rade do 1 ili 2 sata iza ponoći. Nikako ne smemo da rizikujemo i dopustimo okupljanja, jer bismo tako već ozbiljnu situaciju učinili još gorom. Epidemiološka slika jeste za nijansu bolja nego što je bila, brojke polako padaju, ali daleko smo od toga gde bismo želeli da budemo. Bolnice su nam i dalje pune, pogotovo u velikim kliničkim centrima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu - kaže dr Tiodorović za Informer.

On dodaje da nema potrebe za zabranom kretanja u novogodišnjoj noći, ali se moraju poštovati sve mere.

- Možemo mi dočekati novu 2021. godinu, ali u kući, sa svojom porodicom, bez velike gužve. Možemo je čak dočekati i na zimovanju, u hotelu, ali moramo poštovati sve epidemiološke mere. Maska, distanca i bez velikih okupljanja - to je najvažnije. Svi bismo mi voleli da Novu godinu dočekamo kao nekad, ali ne smemo se igrati. Do kada će tačno trajati radno vreme 31. decembra i u prvim danima januara odlučićemo u ponedeljak. Tek kada budemo videli epidemiološke parametre za petak, subotu i nedelju imaćemo dovoljno materijala da donesemo najbolju objektivnu odluku - naglasio je Tiodorović.

Prema njegovim rečima, ugostiteljski objekti najverovatnije će raditi 31. decembra do 20 sati, dok će 1. januara sve u Srbiji biti zatvoreno.

- Drugog januara će raditi samo prodavnice prehrambenih proizvoda i dostava hrane, kao i apoteke i pumpe u delu za točenje goriva - kaže Tiodorović.

Čuvajte sebe i nas

Da bi masovno okupljanje za doček Nove godine samo pogoršalo situaciju sa brojem zaraženih, upozorava iz kovid-bolnice u Batajnici doktor Mihailo Ille.

- Ko želi da bude priključen na aparate slobodno neka slavi u velikom društvu. Ne znam zašto je tako teško da se svi malo strpe. Pomozite nam, jer tako pomažete i sebi! Moramo da budemo odgovorni. Bolnice nam se pune. Radimo sedam dana u nedelji, od osam do 12 sati dnevno. Bez odmora. Mi jesmo plaćeni za ovaj posao, ali ne i za ovakve uslove, ne i za ljudsku sebičnost - upozorava dr Ille, koji smatra da sve mere treba da budu na snazi za vreme novogodišnjih praznika.

Raste broj pacijenata u bolnicama

U zdravstvenim ustanovama koje su ušle u kovid-sistem trenutno je smešteno 9.688 pacijenta, dok se u intenzivnim negama za život bori 312 pacijenata, koji su na respiratorima. U poslednja 24 sata zbog sumnje na korona virus testirano je 15.387 osoba, a kod njih 4.091 potvrđen je virus. Tako je procenat zaraženih u odnosu na testirane 26,6.

- Nažalost, bitku sa kovidom izgubila je još 49 osoba, pa su ukupno od ovog virusa preminule 2.882 osobe. Procenat smrtnost iznosi 0,91 odsto - kažu u Ministarstvu zdravlja.