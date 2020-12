STAVIO TAČKU: Joanikije demantovao spekulacije - Amfilohije nije ostavio testament, već samo OVO

Administrator Mitropolije crnogorsko primorske i episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, demantovao je spekulacije da postoji testament preminulog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

On je za kazao da postoji samo Amfilohijeva ''privatna poruka".

- Kada arhijerej piše testament on izvršava jednu obavezu koja je uobičajena. Ukoliko testament nije ostavio, onda se zna kakav je crkveni propis što se tiče njegove zaostavštine. Kada arhijerej piše testament ili poslednju oporuku, on je ostavlja u sefu u svojoj eparhiji ili kod nekog od poverljivih ličnosti. To se obično zaključa, pod ključ je i ne otvara se do upokojena episkopa. Jednu kopiju dostavlja Svetom Arhijerejskom Sinodu. Testament mora da ima potpis, datum i naslov, da ima određenu formu i sadržinu, dakle toga testamenta nema - rekao je Joanikije.

On je naveo da mitropolit Amfilohije "kakav je bio dinamičan čovek, nije vodio računa o sebi".

"Njegovo delo i zaostavština ne mogu da stanu na nekom papiriću... Možda bi nam bilo laganije i lakše da je ostavio testament. Crkveno pravilo se zna ukoliko nema testamenta", dodao je Joanikije.

Joanikije je kazao da je "bila privatna poruka" i da je bilo jedno zaveštanje biznismenu Miodragu Daki Davidoviću.

- Davidović je to protumačio kao zaveštanje, testament i to jeste njemu oporuka, a ovo što je bilo na papiru nema apsolutno formu testamenta, ne odnosi se na život crkve. Nije tačno da je mitropolit naznačio ko će biti njegov naslednik...Tada se još relativno dobro osećao i nadali smo se da će izaći iz bolnice, nažalost desilo se drugačije...Kada je video da mu je došao kraj, više nije bio u stanju, imamo oca Justina koji je bio sa njim celo vreme...Nije ostavio nikakav testament. Valjda je otac Justin verodostojniji od bilo koga. Ja o privatnoj poruci neću da govorim. Ne znam kako je to advokat Kavarić shvatio, on je bio u nekom kontaktu sa Davidovićem, kako su sve protumačili...I nećemo da govorimo o nečemu što je privatna poruka - istakao je Joanikije.