30 ČLANOVA I JEDNA ODLUKA! Sat do ponoći sve brže otkucava - evo koje mere su na stolu ZA NOVU GODINU

Nova godina samo što nije, a pitanje svih pitanja je koja od dve strane će prevagnuti - medicinski ili ekonomski deo Kriznog štaba? Konačna odluka o tome kako ćemo proslaviti praznike trebalo bi da bude donesena u ponedeljak, a deluje da će atmosfera na predstojećoj sednici biti vrlo neizvesna.

Nema sumnje da su svi saglasni da je najpreče javno zdravlje, no ipak nije tajna da između članova Kriznog štaba odavno postoje mimoilaženja u stavovima oko protivepidemijskih mera.Ipak, čini se da svi članovi Kriznog štaba dele mišljenje da policijski čas nije opcija, bar smo tako mogli da zaključimo na osnovu izjava koje su izneli u javnost kada je nedeljama unazad broj novoobolelih u danu bio duplo veći nego što je to sada slučaj.

Nakon gotovo mesec dana otkad su ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti mogli da budu otvoreni samo do 17 sati radnim danima, od ove nedelje i vikenda odlučeno je da se radno vreme produži do 20 časova.Reklo bi se da je na poslednjoj sednici Kriznog štaba pobedio "ekonomsko krilo", jer kako je jutros istakao epidemiolog dr Predrag Kon, medicinski deo Štaba je bio protiv otvaranja tržnih centara.

- Ali sa druge strane, ako se poštuju mere kada idu u tržne centre da kupuju poklone može doći do manjeg zaražavanja. Isto ako tržni centri moraju da rade tu moraju da se poštuju mere, tu moraju da postoje redari... Isto važi za ugostiteljske objekte - kazao je za medije dr Kon.

On je sinoć objasnio da medicinski deo Kriznog štaba "nije popustio u pogledu uvođenja blažih mera i nije pristao na kompromis.

- To je pitanje da li smo mi pristali na kompromis ili smo pristali na činjenicu da su u tom trenutku ekonomski razlozi prevagnuli - istakao je dr Kon u Beogradskoj hronici na RTS i pojasnio svoju izjavu:

- Odlučeno je da bude produženo radno vreme, to jest ono radno vreme koje je dato do 20.00 i u okviru toga mi smo ipak insistirali da se nešto promeni, a to je da ne bude četiri kvadratna metra nego devet kvadratnih metara u tržnim centrima, da se razredi i da se smanji ta gustina u tržnim centrima. To je nešto što je isto odlučeno i što je ušlo u uredbu.

Poslednju sednicu uporedio je sa situacijom tokom prvog talasa epidemije kada je medicinski deo Štaba tražio da vikend oko 6. maja bude zatvoren, a kako je rekao, "tada je samo profesor Nestorović smatrao da ne treba da bude zatvoren".

"Protestovaćemo ako bude daljeg popuštanja mera"

Kako sada stvari stoje, dočeka Nove godine neće biti, jer će u suprotnom, kako je najavio dr Kon, medicinski deo Štaba da protestuje.

- Protest podrazumeva da smo spremni da jasno pokažemo da smo protiv bilo kakavog organizovanja dočeka jer to može samo da pogoršava situaciju. Pogotovo sada kada su nam bolnice pune. Kriva jeste sada da je malo u padu, ali daleko je to od dobrog. Mi iz Kriznog štaba moramo biti jasni i kažem da smo protiv bilo kakvog dočeka - naglasio je jutros dr Kon.

Sudeći prema njegovoj izjavi, lekari koji su članovi Kriznog štaba dele isto mišljenje.

- Organizovanog dočeka ne bi smelo biti ni u kom slučaju! Drago mi je što sve kolege zdušno stoje iza toga. Nema tu nekih razlika. Pitanje je i ekonomskih faktora, ali mi kao lekari ne možemo da gledamo na to - istakao je naš epidemiolog.

Njegova poruka je izričita:

- Nema pregovora oko ovoga što sam rekao, Krizni štab je jasan. Taman i da se prepolovi broj zaraženih, ni to ne bi bilo dovoljno. Stav medicinskog dela Kriznog štaba je jasan i nema šanse da se taj stav promeni do ponedeljka - zaključio je dr Kon.

Lekari saglasni

I njegov kolega prof. dr Branislav Tiodorović izričit je u stavu da organizovani doček ne sme da se dozvoli, i smatra da će tu odluku podržati svi članovi Štaba.

- Mislim da ne postoji šansa da ugostiteljski objekti rade za doček Nove godine. Novu godinu, kao i Božić, treba dočekati u kući, u krugu najbliže porodice. Medicinski deo kriznog štaba je protiv toga i uvereni smo da će svi u Kriznom štabu to podržati - smatra prof. dr Tiodorović.

Upitan juče na konferenciji za novinare da prokomentariše sve očiglednije razlike u stavovima medicinskog i ekonomskog dela Štaba oko popuštanja mera, prof. dr Tiodorović je rekao:

- Moramo biti svesni da je Krizni štab u konstantnoj komunikaciji. Mi smo i dalje za oštre mere. Nove mere nisu kompromis. Danas sam shvatio da su svi svesni da bi popuštanje mera dovelo do toga da već 10. ili 20 januara imamo nove pikove i novi talas.

I imunolog dr Srđa Janković rekao je da lekari ne vide mogućnost za značajnije popuštanje mera, a ne vide ni mogućnost da se Nova godina slavi uz okupljanja koja su opasna.- Medicinski deo Kriznog štaba će postaviti određene crvene linije preko kojih nećemo preći u popuštanju mera, ne smemo ugroziti zajednički protivepidemijski napor - istakao je dr Janković.

Inače, on je nedavno rekao da „bilo bolje da u ponedeljak nije produženo radno vreme“, ali da je to njegovo lično mišljenje.

Kako bi mogli da izgledaju dani oko Nove godine Prema rečima epidemiologa Tiodorovića, verovatno će ugostiteljski objekti raditi 31. decembra do 20 sati, a 1. januara će sve u Srbiji biti zatvoreno. - Drugog januara će raditi samo prodavnice prehrambenih proizvoda i dostava hrana, kao i apoteke i pumpe u delu za točenje goriva - kazao je prof. dr Tiodorović. Ipak, ostaje da sačekamo ponedeljak kada je zakazana nova sednica i na kojoj bi trebalo da budu donete mere o tome kako ćemo proslaviti novogodišnje praznike.

Kako izgledaju sednice za "okruglim stolom"?

O disonantnim tonovima tokom zasedanja Kriznog štaba govori činjenica da se sednice neretko završavaju tišinom, kao i da članovi KŠ uglavnom nisu raspoloženi za izjave medijima.Nedavno je epidemiolog Tiodorović podelio svoj utisak o atmosferi na sednicama.

- Mi smo na početku pandemije imali veći uticaj nego sada. Treba znati da je medicinski deo Kriznog štaba predlagač, a konačnu odluku o predlogu koji se prosleđuje Vladi donosi Krizni štab u celini - rekao je prof. dr Tiodorović za list Danas.

Jasno je da postoji veliki pritisak onih koji imaju mali ili srednji biznis da se mere relaksiraju jer su oni sasvim sigurno na najvećem ekonomskom udaru tokom epidemije korona virusom.Da i lekari apsolutno razumeju potrebe privrede, objasnio je prof. dr Tiodorović i rekao je da pandemija nije samo medicinsko pitanje već i socijalno, psihološko, ekonomsko i političko.