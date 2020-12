ĐERLEK ZA TV PINK: Smanjen broj novoobolelih! Vakcina je najvažnije oružje u brobi sa koronom (VIDEO)

Broj obolelih od virusa korona smanjuje se, rekao je za Novo jutro TV Pink je državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.

On je napomuo da je do smanjenja broja novoobolelih dovelo to što su se građani pridržavali mera i da bi nepromišljenim potezima, poput organizovanih slavlja mogao da se ugrozi dobar rezultat ka kojem se krećemo.

Đerlek je rekao da je najbolja vest za građane pred Novu godinu to što je stigla vakcina i počeo proces imunizacije. Takođe, on je istakao da je vakcina snažno oružje da se odupremo surovom trećem talasu, ali i istakao da je zdravstveni sitem i dalje pod velikim pritiskom.

- Smanjuje se broj obolelih, ali ono što zabrinjava jeste da sada imamo 9.732 pacijenta u bolnicama, zdravstveni sistem i dalje trpi - rekao je Đerlek.

Kako je objasnio bakterijska infekcija rešava se antibioticima, ali za virusnu infekciju jedini lek je preventiva, odnosno vakcina. Istakao je zanačja vakicnacije i pozvao je građane da se odazovu. Kaže da onih 700 koji su do sada vakcinisani prate 24 sata svakoga dana i da do sada nije primećena nijedna iole ozbiljnija nuspojava i da sve pritiče u najboljem mogućem redu.

- Šteta bi bila da odličan rezultat kojem se krećemo pokvarimo nekim nepromišljenim potezima - kazao je Đerlek.

Kada je u pitanju novi soj vakcine, Đerlek kaže da je trenutno takav stav da i na njega vakcina koja postoji utiče i da za sada ne treba podizati veliku paniku povodom toga, iako je tačno da je 70 odsto zarazniji, ali i da ne izaziva teže kliničke slike.

Đerlek kaže i da je realno da se u Srbiji u januaru mogu očekivati pored Fajzerove vakcine i vakcina Sputnjik V i kineska vakcina i ističe da su sve vakcine fantastične.

- Važno je da se što pre u što većem broju vakcinišemo i da stvorimo kolektivni imunitet. Fantastične su sve vakcine i ona koja prva dođe treba da se koristi. Nema potrebe da budemo protiv toga, vakcina spašava život, korona je zlo - kazao je Đerlek.

Doktor Dejan Trailov iz Kriznog štaba KBC Zvezdara kaže da se oseća blago popuštanje trećeg talasa, međutim da se to odnosi više na zdravstveni sistem, nego na građane.

- Građani ovo što sam rekao ne treba da shvate tako da ne treba više da vode računa o poštovanju mera, naprotiv, to znači da su dobro radili i da treba nastaviti tako, daleko smo od kraja, ali idemo dobrim putem - kazao je dr Trailov.