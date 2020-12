DOKTOR KON KATEGORIČKI: ''Protiv smo dočeka Nove godine, bolnice su nam PUNE!'' Epidemiolog otkrio i čija ga je smrt POGODILA

Epidemiolog Predrag Kon najavio je jutros da će nova sednica Kriznog štaba biti održana u utorak.

Komentarišući činjenicu da se medicinski i politički deo Kriznog štaba ne slažu uvek u odlukama, epidemilolog naglašava da ipak svi imaju zajednički cilj.

- Krizni štab zaseda u utorak o merama. Podelili su se na medicinski i politički deo i svi gledaju to iz drugih perspektiva. Zajednički cilj nam je svakako, da ima što manje smrtnih ishoda. Mi gledamo samo da imamo zdravlje ljudi, ali treba gledati i te ekonomske mere jer ako i propadnemo ekonomski i to može dovesti do smrtnih ishoda. Na neki način se može reći da je na nama lakši deo. Premijerki je najteže koja treba da saopšti te mere. Svi medicinski radnici su moja braća u profesiji. I ja imam poštovanja za svakog od njih i to je deo Hipokratove zakletve - zaključio je Kon.

Epidemiolog je komentarisao i protest na koji je dan ranije rekao da su lekari spremni ukoliko bude popuštanja mera.

- Protest podrazumeva da smo spremni da jasno pokažemo da smo protiv bilo kakavog organizovanja dočeka Nove godine jer to može samo da pogoršava situaciju. Pogotovo sada kada su nam bolnice pune. Kriva jeste sada malo u padu, ali daleko je to od dobrog. Mi iz Kriznog štaba moramo biti jasni i kažem da smo protiv bilo kakvog dočeka - naglasio je.

Govorivši o vakcinaciji, Kon je rekao da nije imao nikakvu dilemu o Fajzerovoj vakcini koju je primio u četvrtak.

- Nisam imao nikakvu dilemu. Meni je ta tehnologija poznata i ona se već primenjuje. Nema uticaja na ljudski genom, to je samo informaciona RNK. Zaboravljaju i renomirani stručnjaci da postoji Agencija za lekove koja je institucija ovog sistema koja vodi računa da li će nešto biti odobreno ili ne - rekao je on.

Objasnio je i kada će biti potpuno zaštićen vakcinom.

- Za tri nedelje primam drugu dozu. Posle dve nedelje od prve doze već telo proizvodi neka antitela, ali nedelju dana posle druge doze proizvođač tvrdi da ste 95 odsto sigurni - kazao je Kon i dodao i da se osća dobro i da je skoro zaboravio i da je primio vakcinu.

- Vakcinacija je jedna medicinska intervencija. Kao što je nekada bilo da se obezbedi zdrava pijaća voda. Sada se o tome ni ne razmišlja, tako treba i sa vakcinom. Ne shvatamo značaj vakcine jer su potisnute mnoge bolesti. Do te mere je razvijen nivo praćenja i da može da se daje masovno. Ako neko iz struke govori protiv vakcinacije on govori protiv čitavog sistema i cele države i nauke. Takvi pojedinici bi čekali i po 10 godina, a za to vreme virus bi pobio dobar deo populacije - kazao je.

On je prokomentarisao i one koji žele da prime samo rusku vakcinu.

- Ja to gledam, primio k znanju. Šta tu imam da komentarišem? Ništa. Ili ljudi imaju poverenja... Verovatno ne znaju ništa o toj ruskoj vakcini kao ni o Fajzerovoj, samo je stvar poverenja. Ono što je bitno, jeste da ljudi znaju da na tržištu se neće pojaviti nijedna vakcina koja nije bezbedna. Ja sam rekao da nije baš realno da svaki vakcinalni punktovi imaju sve vakcine. Zato kažem nemojte mnogo da razmišljate. O tome brine Agencija za lekove, državne isnstitucije. Oni razmišljaju o onom jednom na 100.000 koji je imao neke nuspojave umesto o svim onim kojima je vakcina pomogla - rekao je on.

On je rekao i da je sada prelomni trenutak i da sa ne možemo da zabrljamo.

- Mislim da je za Srbiju prelomni trenutak, bez preterivanja, dolazak vakcine. I ono najbitnije sada ne smemo da zabrljamo. Sada imamo oružje u našim rukama. I dalje treba da se kontrolisano ponašamo. Jasno se vidi da se virus pomalo spušta, ali bolnice su i dalje pune. Treba s početkom godine da pazimo da ne zabrljamo. Ako zabrljamo, stvorićemo uslove za prenošenje i dati mu novi zamah već za sredinu januara - rekao je.

Kon je optimistično najavio sledeću godinu koja će, kako je rekao, potpuno biti drugačija od ove.

- Da nisam optimista ja bih odavno napustio ovaj posao. Ono u šta sam potpuno uveren je da imamo dobre šanse da izađemo iz ovoga. Za sledeću godinu nema teoretske šanse sa oružjem u ruci da bude isto kao i ove godine. Sledeća godina će biti u znaku nauke. Osim vakcine, biće i novih lekova. Dolazi godina vrlo jasnog suzbijanja i to će se videti - rekao je.

Epidemiolog je istakao da ga je pogodila vest o smrti kriminologa Zlatka Nikolića, koji je preminuo od posledica korona virusa.

- Ja sam ga ovde sreo, i mene je ta vest pogodila juče, ovo jeste bolest koja treba da se respektuje, do toga smo došli svi, bilo bi bolje da je suprotno, mi imamo oružje u ruci, sve će biti drugačije. Mi smo ti, mislim čitav svet,od nas će zavisiti kojom brzinom ćemo uspeti da se vakcinišemo - poručio je on.

Upitan o novom soju korona virusa, Kon je rekao da bi to bila posebno značajna vest tek ukoliko bi se pokazalo da je prenošenje veće u svim delovima sveta.

- Nije istina da me ne tangira uopšte (te vest), ali to je ubičajeno - rekao je Kon dodajući da je jako korisno što imamo naš genom koji je otkriven, jer ćemo moći da upoređujemo šta se dešava kod nas.