LONČAR ZA PINK: Pokušavamo da spasimo što više ljudi, očekujemo milion doza vakcina u januaru!

Vakcina u Srbiji veliki korak to je jedina stvar koja može da nam sada reši problem, rekao je za TV PINK ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

"Ono što mi kao država radimo, jeste, da smo se potrudili da nabavimo vakcinu među prvima u Evropi. Stižu nam i dodatne količine, napravljena je i prioritetna lista", rekao je Lončar i dodao da se očekuje preko milion doza u januaru.

Kako kaže, idemo ka svetlu na kraju tunela i da se spasu životi i zdravlje građana.

Lončar je, govoreći o vakcinama na Kosovu i Metohiji, rekao da ne može da veruje da neko u ovoj situaciji koristi stvari i svodi ih na politiku.

"Mi pokušavamo da spasimo što više ljudi", rekao je Lončar i dodao da nekome ne odgovara politika Aleksandra Vučića, politika, kako kaže, mira i sigurnosti.

Ističe da dok se svet bori za živote, oni traže razloge da nađu nešto protiv toga.

Lončar je istakao da se u vreme pandemije stiže i obnavlja se i Infektivna klinika i da se tu neće stati.

"U sredu će biti postavljen kamen temeljac za KC Vojvodine. Da ne pričamo o KC Niš i KC Srbije, bolnici u Kruševcu, Batajnici. I onda to nekome smeta. Može da im se ne sviđa Vučić, ali u ovoj situaciji se ne gleda politika, već šta može da se uradi", rekao je Lončar.

Dodaje da je njihov problem što im ne odgovara ono za šta se zalaže Vučić.

Kako kaže, preko 40 procenata pacijenata zadržavamo na bolničkom lečenju.

"U drugim zemljama dolazite u bolnicu tek kada vam je jako loše i to mnogo manji procenat ljudi", rekao je Lončar.

Dodaje da u Srbiji svako može da dođe do lekara, i da je nekima upravo to problem, kako kaže, problem im je to što je Srbija uspela da odgovori ljudima na njihove potrebe.

"Njima Srbija odgovara samo zbog kase, ni zbog čega drugog. Zamislite da je korona došla dok su oni bili na vlasti. Ne želim ni da zamislim. Ništa nisu uradili niti uložili i sada im smeta što je Vučić dao novac i što je ovoliko bolnica obnovljeno i koliko je izgrađeno u Srbiji", rekao je Lončar.

Lončar je rekao da su lekari i svi u zdravstvenom sistemu Srbije pravi heroji i ovom prilikom im se zahvalio.