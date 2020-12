MITROVIĆ SUMIRAO GODINU ZA NAMA I NAJAVIO NOVE PROJEKTE – Apolon i Pink News Channel samo su neki od njih

Vlasnik Pink Media Group za Nacionalni dnevnik govorio je o dosadašnjim rezultatima, narednim projektima, ali i o izazovu pred koji ga je stavila domaća muzička zajednica.

Mitrović je govoreći o izazovima u 2020. godini rekao da je ona bila užasno teška i komplikovana u svakom smislu, kada se govori o biznisu, ali pre svega komplikovana i teška po tragedijama koje smo doživeli.

- Svako je imao nekog koga poznaje, nekog u porodici ili u širem krugu ko je ili izgubio život ili bio jako bolestan. Tako da je ona bila jako teška i to nije ništa novo – rekao je Mitrović i dodao:

Ono što je meni važno, ja sam imao par srećnih momenata. Moj Sale je dobio ćerku, 1. juna, a imali smo i mnogo dobrih poslovnih rezultata za čiji razlog ću definisati to što se usred ove korone i opšte šizofrenije meni lično pojavio višak vremena.

Mitrović je naveo da se višak vremena pojavio jer se manje bavio sitnicama, a više se usmerio ka globalnim stvarima kada je u pitanju razvoj grupacije.

- Tako da smo pred vratima novih projekata od kojih su neki već počeli svoj život, a neki će svoju realizaciju doživeti u prvih nekoliko meseci naredne godine – istakao je Mitrović.

On je rekao da su mlaznice i Flying car jedan od pet, šest projekata koji je vezan za PR-DC (Pink Research Development Center).

- To je naš istraživački centar koji je nekako pretvoren u fabriku dronova i drugih letećih objekata i on je veoma ambiciozno urađen. On prekosutra počinje s radom, a zvanično 1. januara – rekao je Mitrović i najavio da će biti napravljena reportaža.

Kako kaže, to je fabrika koja proizvodi dronove od 20, 50, 100 i 250 kilograma nosivosti.

- To je veoma impresivno za ipak jedan deo sveta koji ranije nije bio poznat po takvim stvarima... Videćete koliko je impresivno sve to. PR-DC je samo jedna od grana kojima se bavimo, pre svega bih rekao da su za nas važnije medijske kategorije – ocenio je Mitrović i dodao:

Kada to spominjem, mislim da će već 1. februara gledaoci biti u poziciji da vide jedan naš novi projekat, a to je Pink News Channel, koji je dvadesetčetvoročasovni news kanal koji pretenduje da bude, pre svega, različit od svega što smo videli do sada ovde, a samim tim i najkvalitetniji i najbolji.

Mitrović je rekao da će više od 50 ljudi svakog trenutka sa terena dopremati informacije.

- Već 1. marta imamo džinovski projekat, to je Apolon. To je projekat koji je regionalna verzija Netflix-a. Verujem da ćemo imati bolju ponudu od Netflix-a i kada su u pitanju holivudski i domaći programi – najavio je Mitrović i dodao da će sve biti ili titlovano ili sinhronizovano.

Mitrović je rekao da ga posebno raduje projekat Red Grupa koji je pokrenut krajem ove godine, a od kojeg je još ostalo da se pokrene Red Net.

- Red Net je društvena mreža koja će biti interaktivna s Red televizijom s tim što će imati svoje posebnosti koje je značajno razlikuju od svih društveni mreža koje su nam sada poznate ovde – otkriva Mitrović.

Prema njegovim rečima, prvi put će korisnici društvenih mreža na kraju meseca dobijati pare, ali i veliki ekran.

Govoreći o kadrovskim rešenjima Mitrović je rekao da je restruktuiranje već započeto i po vertikalnoj i horizontalnoj osi.

- Ono što je krupna izmena je da ću dosadašnjih devet potpredsednika na nivou cele grupe smanjiti na tri. Potpredsednici će biti Ivan Vlatković za komercijalno poslovanje, Milica Mitrović koja je potpredsednik za program i Veljko Popović, jedan mlad momak koji ima svega 26 godina, inženjer po struci, on je potpredsednik za razvoj digitalnih medija. On je sad direktor Red Neta i veoma sam zadovoljan tim rešenjem – rekao je Mitrović i dodao da je odluke potpisao danas.

Mitrović se osvrnuo i na izazov 30 pesama za 30 nedelja rekavši da je korona donela i nešto dobro, a to je višak vremena koje čovek može da upotrebi za stvari koje su ostale nedovršene.

- Nije loše ovo što radimo. Domaća scena se danas pretvorila u trep i rep... Nestalo je harmonije iz domaće muzike. To radim isključivo iz hobija i radi ličnih zadovoljenja – kazao je Mitrović.

Mitrović je svim gledaocima TV Pink, ali i onima koji će to tek postati čestitao Novu godinu.