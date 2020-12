DA LI STE OSETILI POTRESE? Zemljotresi iz Zagreba probudili i ljude U SRBIJI: Pogodili Beograd, Novi Sad i Bačku Topolu (FOTO+VIDEO)

Zagreb je jutros u 6.35 pogodio jak zemljotres od od 5,2 stepena po Rihteru. Nakon ovog, pogodio ga je još jedan u 6.49 sati, od 4, 4 stepena, a u Seizmološkom zavodu Srbije kažu da se prvi potres osetio i u nekoliko gradova i u nšaoj zemlji.

- Prvi potres osetio se u Novom Sadu, Beogradu, a kako nam javljaju treslo se i u Bačkoj Topoli - kažu u Seizmološkom zavodu Srbije.

A magnitude 5.2 earthquake took place 4km South of Petrinja, Croatia at 05:28 UTC (4 minutes ago). It's depth was 5km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Petrinja #Croatia pic.twitter.com/SxQlGc0UGi