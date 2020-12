Organizovanog dočeka neće biti.

Na upravo završenoj sednici Kriznog štaba odlučeno je da 31. decembra 2020. godine i 1. januara 2021. ugostiteljski objekti rade do 18 sati.

Maloprodajni objekti radiće ta dva dana do 20 sati.

Odluka je doneta jednoglasno.

Dosadašnje mere se, osim za ta dva dana, produžavaju do 11. januara. To znači da 29. i 30. decembra sve radi do 20.00, kao i od 2. do 11. januara.

Nema organizovanog dočeka Nove godine.

