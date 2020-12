PRETI LI NAM RAZORAN ZEMLJOTRES? Danas se tresla Hrvatska, a šta će biti sa Srbijom? Seizmolog rešava misteriju i otkriva da li TREBA DA STRAHUJEMO!

Dežurni seizmolog Seizmološkog zavoda Srbije Goran Krunić objašnjava da s obzirom na udaljenost epicentra zemljotresa u Hrvatskoj on kod nas nije mogao da ima ni mogućnost instrumentalnog zapisa.

"Pod tim podrazumevamo potrese tehnogene prirode – miniranja, uništavanja eksploziva i tome slično, a 95 odsto toga je instrumentalna registracija. Ono što se instrumentalno registruje što se dešava, a što stanovništvo ne oseti. Manji broj je onih koji se osete i koji imaju manifestaciju na terenu na objekima i na ljudima. Dnevno, u proseku, sa našom nacionalnom mrežom registrujemo četiri, pet miniranja i do jednog zemljotresa instrumentalno. Zadnji zemljotres kod nas koji je mogao da ima blage efekete, ne u smislu da ima štete, nego da se oseti, bio je juče u 13.24, u regiono Blaževo, kod Kuršumlije, magnitude 2,3 u samom epicentru" – kaže Krunić.

Goran Krunić dodaje i da potres u Hrvatskoj, lančano ne može da dovede do seizmičkih aktivnosti u našoj zemlji.

Nakon Hrvatske, zemljotres je pogodio i Grčku, a Krunić dodaje da se procentualno povećava broj regsitrovanih potresa koje registruje ova služba.

ŠTA RADITI U SLUČAJU ZEMLJOTRESA?

"U prostoru u kojem obitavate pre nego što se dogodi zemljotres, bio to radni ili neki drugi prostor, svi elementi treba da budu dobro fiksirani na zidovima – slike, lampe, da se pri ljuljanju zgrade ne bi desilo da slika padne na glavu. Treba da budu dobro fiksirani i viseći elementi, ormani, plakari sve što može da se prevrne u slučaju ljuljanja. Kada dođe di zemljotresa, treba izaći iz objekta, ali nikako liftom. Jer, vrlo brzo može da dođe do nestanka električne energije, pa možete da ostanete zaglavljeni. Kad se izađe iz objekta treba da se udaljite na pristojnu udaljenost, odnosno koliko je visina objekta na tu dužinu od njega, i sačekati informacije šta se dešava. Danas, zahvaljujući tehnologiji, već u prvoj ili drugoj minuti imate infomacije gde se i šta desilo i procenjene magnitude. Dok ste u objektu, treba stati gde je noseći zid, ne pregradni, već gde su vrata. Tu stati i sačekati, jer je najveća verovatnoća da će on ostati ceo, bez rušenja." - savetuje Krunić.