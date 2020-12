STIGLA JE TAČNA PROGNOZA ZA NOVOGODIŠNJU NOĆ! Sam kraj godine Srbiji donosi PROLEĆE: Živa skače i do 17 STEPENI

Iako nam ova godina nije priuštila tako puno lepih dešavanja, ipak će nas častiti u svojoj poslednjoj nedlji bar lepim i toplim vremenom.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, već od danas nas očekuje mnogo toplije vreme sa temperaturama daleko iznad proseka za ovo doba godine.

- Od ponedljka nas očekuje toplije vreme sa temperaturom od 10 do 14 stepeni, dok će u Negotinskoj krajini biti nešto hladnije sa temperaturom od oko osam stepeni. Takođe bi trebalo upozoriti i da će uveče sa ponedeljka na utorak duvati olujni jugozapadni vetar koji bi potencijalno mogao da izazove i materijalnu štetu. U utorak i sredu očekuje nas isto veoma toplo vreme sa temperaturama od 10 do 15 stepeni, a lokalno, zbog fenskog efekta, živa će ići i do 17. podeoka kao na primer u Loznici. U Beogradu će biti i do 15 stepeni. To su izuzetno visoke temperature za ovo doba godine, pogotovo ako se uzme u obzir da je prosek za decembar od dva do pet stepeni - rekao je Đurić.

Ovaj meteorolog najavljuje i prijatnu noć za doček Nove godine.

- Novogodišnja noć će biti suva, možda negde lokalno i sporadično bude kiše, ali generalno bez padavina. Temperature će biti u plusu i kretaće se od 3 do 5 stepeni - rekao je Đurić.

U novoj godini nas već očekuje blago osveženje, najavljuje Đurić.

- Prvog januara temperature će biti oko 10 stepeni. Dakle, u petak i za vikend biće malo svežije. Petak će biti sunčan, a vraća se košava i za vikend će biti povećanja oblačnost. U svakom slučaju, temperature će biti visoke za ovo doba godine pa se ne očekuje ni mraz - reko je Đurić.

On je najaivio da ni Božića nas ne očekuje prava zima ni sneg. Kaže da će sneg koji je napadao tokom jučerašnjeg dana i izazvao mnoge probleme na Pešterskoj visoravni, intenzivno početi da se topi tokom sledeće nedelje, a ostaće ga ponešto na najvišim planinama.