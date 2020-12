''PREMINULA NAM JE DEVOJKA 1993. GODIŠTE'' Dr Tiodorović: Od korone UMIRU I MLADI! Nemojte da imamo novi ŽESTOKI TALAS u januaru

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tidorović je rekao danas da je epidemiološka situacija još teška i ozbiljna iako opada broj novozaraženih, hiospitalizovanih i umrlih, te da su brojke i dalje visoke.

On je ponovio da organizivanog dočeka Nove godine i reprize dočeka 1. januara neće biti, da će tada ugostiteljski objekti raditi do 18 časova, a da se kasnije vraćaju na režim rada do 20 časova i da će to važiti do 11. januara kada će se razmotriti sadašnje mere.

Na pitanje da li je odluka o zabrani dočeka i radnom vremenu kafana za Novu godinu doneta jednoglasno, Tiodorović je rekao da nije bilo stavova koji bi protuverečili stavovima članova iz mediconskog dela Kriznog štaba i da i oni koji su ranije imali tvrd stav sada nisu bili takvog stava.

- Nije bilo neslaganja, samo razlike u nijansama, tipa da li da ugostiteljski objekti rade do 17 ili 18 časova - rekao je Tiodorović.

Na pitanje šta bi rekao onima koji ipak planiraju da organizuju žurke za Novu godinu, odgovorio je da oni treba da znaju da i sami mogu doći na red za bolnicu a da mesta u bolnici možda neće biti.

Naveo je da od korone umiru i mladi ljudi i da je nedavno preminula jedna devojka rođena 1993. godine.

Takođe i da je više od 67 odsto hospitalizovanih u grupi radno-aktivnog stanovništva, a da je više od 72 odsto preminulih starije od 70 godina.

Upozorio je da ukoliko budemo dočekivali Novu godinu po kućama sa velikim brojem ljudi, možemo očekivati da oko 15. Ili 20. januara imamo novi žestok talas korone kao ovaj u kome se još nalazimo.

Istakao je da kriva trenutno ima tendenciju blagog pada, da je više otpuštenih nego primljenih ali da su ipak bolnice pune i da je teško smestiti novoobolelog na bolničko lečenje.

Sve to, rekao je Tiodorović, nalaže da i dalje budemo oprezni i poštujemo mere zaštite.

Prema njegovim rečima verovatno smo već postigli 30 odsto kolektivnog imuniteta, a kroz vakcinaciju u januaru bi mogli da dostignemo između 45 i 50 odsto i time se približili poželjnom imunitetu od 60 odsto.

Procenio je da bismo tek pri kraju proleća mogli da se nađemo, kako je rekao, na zelenoj grani i da se vraćamo normalnom životu koji bi ličio na onaj pre korone.