Poslednji veliki zemljotres u Srbiji desio se PRE DECENIJU! Prošle godine zemlja se TRESLA ČAK 1.613 PUTA

Snažan zemljotres magnitude 6,3 po Rihteru pogodio je danas ponovo Hrvatsku, a pomeranje tla osetilo se u celom regionu, uključujući i Srbiju. Treslo se u Beogradu, Šapcu, Lazarevcu, Novom Sadu....

Gledajući strašne slike iz susedne Hrvatske, građani Srbije se pitaju kakva je situacija u našoj zemlji, treba li da strepimo od ovakvih tragičnih scenarija, koliko smo često na udaru podrhtavanja tla?

Podaci kažu da se poslednji put zemlja u Srbiji zatresla pre deceniju a, prema zvaničnim podacima, u poslednjih 100 godina dogodilo se ukupno deset zemljotresa magnitude veće od 5 stepeni Rihterove skale (takav da ga oseća stanovništvo, u kućama se trese nameštaj, a manja zvona počinju da se oglašavaju).

Potresi su se najčešće dešavali na proleće i u jesen, a epicentar je uglavnom bio u okolini Kopaonika ili u centralnoj Srbiji.Prema statističkim podacima, prošle godine zabeleženo je najviše zemljotresa u Srbiji u poslednjih gotovo 30 godina - čak 1.613. Samo jedan zemljotres, i to u Prizrenu, bio je petog stepena Merkalijeve skale.

Najjači zemljotres u Lazarevcu

Najjači zemljotres u Srbiji dogodio se 1922. godine u Lazarevcu. On je bio magnitude 6 stepeni po Rihteru.Sledeći registrovan u Srbiji zadesio je Rudnik, 1927. godine, od 5,9 stepeni po Rihteru. Tada je život izgubilo sedam osoba, a osam je povređeno. Oštećene su mnogobrojne kuće.

Zemlja je neko vreme mirovala, sve do 1978. godine, kada je zabeležen potres na Kopaoniku, u Brusu, i to jačine 5,7 stepeni po Rihteru. Nije bilo poginulih, ali je povređeno 30 ljudi.Takođe, arhiva Geološke službe SAD (USGS) raspolaže podacima da je Srbiju zadesio zemljotres i dve godine kasnije, 1980. i to jačine 5,8 po Rihteru, onda 1983. (5,1), 1984. (4,7).

Jak zemljotres pogodio je Mionicu i okolinu u noći između 29. i 30. septembra 1998. godine. Tada je nastradala jedna osoba, a 3.500 objekata nije bilo više upotrebljivo, dok je 3.500 hiljade objekata pretrpelo teža konstrukciona oštećenja.

Zemljotres koji pamtimo

Poslednji zemljotres iznad 5 stepeni koji pamtimo, dogodio se 2010. godine, u blizini Kraljeva, 3. novembra. Intenzitet mu je bio 5,5 stepeni, a poginule su dve osobe. Zemljotres je Kraljevu i okolini pričinio je velika oštećanja.Magistar Dejan Dragojević iz Republičkog seizmološkog zavoda Srbije izjavio je ranije za “Blic” da se zemljotresi ne mogu predvideti, već da se mogu “proračunati parametri kretanja tla sa određenom verovatnoćom prekoračenja u određenom vremenskom periodu, a koji služe za projektovanje objekata”.

- U “mirnoj” godini na teritoriji Srbije locira se oko 1.000 zemljotresa, a u slučaju jačeg prati ga veći broj slabijih zemljotresa, dva do tri puta više. Ovi zemljotresi su u najvećem broju manjih magnituda koje mogu da registruju instrumenti, a ljudi ih ne mogu osetiti. Češće javljanje slabijih zemljotresa je uobičajena pojava. Recimo na jedan zemljotres magnitude 6.0 dogodi se približno 10 zemljotresa magnitude 5 i približno 100 zemljotresa magnitude 4 - rekao je Dragojević.