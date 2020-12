UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! NAJNOVIJI KORONA PODACI! Preminulo još 46 osoba, registrovano 3.136 novozaraženih

Uživo na TV Pink i Pink.rs pratite najnovije informacije vezane za situaciju sa koronom u Srbiji.

Prema najnovijim podacima o broju zaraženih korona virusom u Srbiji, za poslednja 24 časa zaraženo je još 3.136 osoba, a preminulo je 46 pacijenata. Testirano je 14.987 osoba.Na respiratoru su 283 pacijenta.

Krizni štab doneo je odluku da 31. decembra i 1. januara restorani i kafići rade do 18 sati, a prehrambeni objekti do 20 sati.Neće biti organizovanog dočeka Nove godine niti reprize. Mere koje su na snazi ostaju do 11. januara, a odluke važe samo za 31. decembar i 1. januar.

Krizni štab je danas ponovo zasedao.