DIREKTOR KBC DRAGIŠA MIŠOVIĆ ZA PINK.RS: U borbi sa koronom OVO mu je najteže palo, a za Deda Mraza ima samo JEDNU ŽELJU

Jedan od tihih heroja nacije u borbi sa koronavirusom je i direktor KBC "Dragiša Mišović" prof. dr Vladimir Đukić. On nam je u intervjuu otkrio kako se ova ustanova, ali i on lično bore protiv pošasti koja je zavladala svetom.

Ovo je bila jedna od najtežih godina koju zdravstveni sistem pamti. Kako ste se Vi, kao lider bolnice nosili sa tim?

Trudili smo se da funkcionišemo kao pravi tim, da se dogovaramo o svim detaljima koji se odnose na logistiku funkcionisanja zdravstvene ustanove, što je u početku bilo i najteže. Najviše problema je bilo u vezi organizacije dopremanja enormno velikih količina kiseonika, pravili smo dodatne rezervoare, razvodili smo nova kiseonička mesta, instalirali smo nove respiratore. Počeli smo sa 21 respiratorom a 19.marta, kada je KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ potpuno ušao u kovid režim rada, imali smo 155 respiratora, na potencijalno 178 mesta sa kiseonikom i vakumom, što je omogućavalo da postanemo zaista temelj i najznačajniji oslonac zdravstvenog sistema jer su svi ti respiratori bili u funciji i zaista su davali sigurnost svim građanima da niko neće da ostane bez respiratora.

Koliko puta ste od marta meseca ulazili u covid sistem i koliko je težak prelazak sa jednog sistema na drugi?

Faktički od 19.marta pa do danas smo u ovom složenom načinu funkcionisanja – covid. Jedan kraći period od mesec i po dana - krajem jula, u augustu i početak septembra smo bili u dualnom režimu rada covid i non covid, što zahteva dupliranje ekipa anesteziologa u intenzivnim negama, anestetičara, sestara intenzivnih nega, lekara intenzivista i naravno rad u operacionim salama koji je počinjao da biva ponovo sve obimniji, operacije sve složenije, ekstenzivnije, sve sa ciljem da se smanji lista čekanja koja je nastala u prethodnom periodu kada smo bili u potpunom covid režimu. Znači faktički od 19.marta pa do danas smo u ovim izuzetno složenim uslovima rada.

Šta Vam je tokom ovog perioda, Vama kao čoveku, najteže palo?

Najteže mi je pala smrt porodilje. Pokušavali smo na svaki način i odmah smo je, po dolasku iz jedne provincijske bolnice, stavili na režim visokog dotoka kiseonika, na snažnu ventilatornu podršku, intubirana je, urađen je hitan carski rez koji je rezultirao da dete bude dobro, zdravo dete. Dete je sada kod kuće ali, na žalost, porodilja je preminula. To je bila žena od 38 godina i na takve tragične smrti, kao i na smrt mladog kolege psihijatra od 40 godina, zaista čovek može samo da ostane nem.

Da li i koliko imate obolelih zdravstvenih radnika i kako se oni nose sa teretom koji im je donela epidemija?

Važno je da se naglasi da je u periodu od marta do novembra KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ 93 zaposlenih bilo na covid bolovanju a u novembru mesecu 100. 193 ukupno ali je podatak da je u poslednjem mesecu, mesecu novembru 100 zaposlenih na covid bolovanju, govori o tome koliko su ljudi iscrpljeni i umorni.

Koliko pacijenata se trenutno leči u ovoj ustanovi?

Preko 320.

Kako hrabrite zaposlene u Vašoj ustanovi, koji su tihi heroji nacije?

Sve su to hrabri ljudi. Većina članova kolegijuma i glavnih sestara su prebolela covid, računajući i mene, tako da potrebe za hrabrenjem nema već pokušavam da svakodnevno iskazujem poštovanje i zahvalnost za njihove napore. Velika većina kolegijuma je sama prebolela covid i svi su se brzo vratili na posao. Za vreme covida u KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ došlo je nekoliko novih lekara i više od 10 sestara je izrazilo želju da počne da radi i očigledno da naša dobra organizacija, funkcionisanje ustanove uz poštovanje svakog pojedinca a i prepoznat renome u široj javnosti, učinilo je da ljudi budu svesni da ogromni napori koje ulažu sigurno se vide i poštuju.

Počela je vakcinacija u našoj zemlji. Kako to komentarišete?

Vakcinacija je svetlo na kraju tunela. Nadam se da će količine vakcina biti dovoljne da se vakciniše preostali deo populacije koji je bez covid infekcije. Mislim da je pametno da i oni koji su preboleli covid budu vakcinisani.

Da li ste čuli za neku situaciju u Vašoj bolnici tokom pandemije koja i dalje traje a da Vas je posebno ganula ili potresla?

Borba za živote porodilja i beba na Ginekologiji kao i beba na Klinici za pedijatriju su sigurno nešto što čoveka mora da motiviše na dodatne ekstremne napore, što je dobro. Dobro je da smo izuzetno opremljeni, da ima svih potrebnih lekova, zaštitne opreme i svega onoga što daje sigurnost u svakodnevnom radu. Ljudi su umorni ali mislim da se već nazire kraj ove pošasti i da sa mnogo više optimizma ulazimo u 2021.godinu.

Koji je Vaš savet za građane?

Savet za građane je da se ne leče sami, da obavezno nose u zatvorenom prostoru maske a sa druge strane da se ne plaše ako dobiju covid infekciju jer to nije smrtonosna presuda već jednostavno bolest protiv koje se, za sada, ipak uspešno borimo.

Šta biste poželeli od Deda Mraza?

IV sprat Klinike za hirurgiju KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ sa intenzivnom negom.