DR SRĐA JANKOVIĆ UPOZORAVA: Okupljanja za Novu godinu mogu pogoršati epidemijsko stanje

Svako okupljanje više od petoro ljudi za Novu godinu je rizično i moglo bi dovesti do toga da sledeću godinu počnemo pričom o pogoršanju epidemiološke situacije, upozorio je danas epidemiolog Srđa Janković.

"Parametri su ohrabrujući, ali još je rano govoriti o poboljšanju, jer bolnice su i dalje pune. Broj preminulih je veći nego što bismo ikada želeli da vidimo, ali u ovom trenutku treba shvatiti da poboljšanje ide postepeno i da kriva preminulih kasni za krivom zaraženih, tako da još nemamo poboljšanje na nivou bolnica i intenzivnih nega, što je vrlo važno", izjavio je on.

Doček 2021. godine je važan ispit, ocenio je Janković.

"Nema organizovanog dočeka to jeste bitno, ali bitno je i da svi mi shvatimo da ova Nova godina ne dopušta da je dočekamo kao svaku drugu, nego treba da se ograničimo na proslavu u užem krugu sa ukućanima, sa najužom porodicom. Ako to svi uradimo počeće mnogo bolje ta nova godina za sve nas", naglaasio je on.

Janković je skrenuo pažnju da je trenutno na snazi zabrana okupljanja više od pet ljudi.

"Ja ne savetujem nikome da slavi sa većim brojem ljudi. Okupljanja su rizična u ovom trenutku zato što virusa još uvek ima, on se kroz našu populaciju i dalje prenosi bez obzira što broj novozaraženih opada, i ukoliko bi bilo većih okupljanja za Novu godinu rizikujemo da već na početku godine ponovo pogorsamo situaciju i da u januaru ponovo pričamo o pogoršanju što niko od nas ne želi da vidi, a pogotovo ne kolege koje leče kovida pacijente", rekao je Janković.

Naglasio je da je dobro što je vakcinacija počela, ali je dodao kako je još rano da pričamo o kolektivnom imunitetu i da moramo da se štitimo pre svega prevencijom zaražavanja.