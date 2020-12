Vučević: Mi i sada imamo najbolje ekonomske rezultate u celoj Evropi koliko god da to nestvarno deluje

Zemljotres u Petrinji, Sisku i Glini mnogi su osetili, naravno ne kao građani tog dela Banije. Slike su zastrašujuće. Nažalost, ima i žrtava in to je ono što ej nepovratno, kuću možete da obnovite, ali ne i da povratite ljudski život“, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

"Čujem da ima i naših sunarodnika, taj deo Hrvatske je bio uvek koji deo gde je živeo i dobar deo Srba. Najviše me plaši tom što se tlo ne smiruje, i u Zagrebu je bio zemljotres i to ozbiljan pre nekoliko meseci. Lepa stvar je što je Srbija ponudila svaku pomoć, jer kad su ovakve situacije, tu prestaju sve razlike i mora da postoji solidarnost u regionu. Naši roditelji, bake i deke pamte kada su bili zemljotresi u Podgorici i Skoplju da je i tada postojala solidarnost na ovim prostorima. To za mene nije upitno" , izičit je Vučević.

Po pitanju Korona virusa koji je i dalje svuda centralna tema, on kaže da je jako teško doneti sve potrebne odluke.

"Korona je tema deset meseci i to nas sve nervira, ali tako je. Ali, nećemo pobediti time što nam je dosadila korona ili time što smo iznervirani. Ona je prisutna i moramo da je pobedimo kroz poštovanje epidemioloških mera i putem vakcine. Naravno da me nervira što sam se razboleo, što pričamo deset meseci o koroni, što ne mogu da viđam roditelje, baku, što ne mogu a idem na pecanje, da se viđam sa drugarima, što nemam normalan život, što imam pritisak od starijeg sina koji ima 19 godina kome smo zaustavili deo života, ali sve mora da se izbalansia – i da sačuvamo roditelje i da mladima objasnimo da niko ne želi da nikakve rigorozne mere prema njima da primenjuje, nego je to nužnost da bismo što pre izašli iz ove situacije. Pričam kao svaki građanin. Moramo da svedemo socijalni momenat na meru koja je prihvatljiva. Kako političar ne smem i nemam prava da budem iznerviran. Odluke se donose kroz jednu raspravu koja nije jednostavna. Ima različitih stavova, pa i SZO je menjala neke protokole ii uputstva od februara do danas. Luta se, ali donekle je to i prirodno. Ovo je po prvi put da se čovečanstvo suočava u ovakvom kapacitetu sa jednim virusom. Nije niko imao neki udžbenik sa rešenjima, ona su se tražila, protokoli su se menjali, lekovi, pitanje nošenje maski, distance, da li je dobro da se zatvorimo ili ne", ističe on.

Vučević podseća da mi danas trošeći resurse samo na koronu zapostavljamo lečenje nekih drugih bolesti.

"Trenutno imamo nešto manje od 10.000 hospitalizovanih ljudi. Svakako da imamo manje kapaciteta da lečimo neke druge bolesti. Polako nam padaju brojevi, ali ljudi treba da se zapitaju da i vredi jedna žurka ili druženje da opet to sve upropastimo i da posle Božića opet brojevi krenu da nam skaču zato što nismo mogli da se suzdržimo dočeka Nove godine. Svi bismo voleli da možemo da se družimo, da možemo da vidimo prijatelje, ali šta da radimo. Iz frustriranosti nećemo rešiti problem. Kao generacija smo suočeni sa jednim izazovom koji moramo da prihvatimo i rešimo. Verujem da smo blizu izlaska putem vakcine i putem činjenice da je jedan broj ljudi bio inficiran, jer se i tako osnažujemo. Odlukom države da budemo među prve tri evropske zemlje u nabavci vakcina i napravljen je raspored dalje imunizacije, verujem da ćemo videti da su i ruska i kineska vakcina licencirane u Srbiji. Posebno sada kada su praznici, ljudi očekuju da vide neki izlaz, rešenje, pozitivnu vibraciju, a vakcina jeste puta ka izlasku, ali ne može virus preko noći da nestane. Verujem da će prva polovina 2021. godine biti bolja, ali ne laka", ocenio je on.

Vučević ističe da je fenomenalna vest što danas kreću radovi na izgradnji Kliničkog centra Vojvodine.

"Posle Niša i Beograda, ovo je treći klinički centar koji se u potpunosti rekonstruiše i taj objekat je krenuo 1979. godine da se radi i konačno smo dočekali da država ima kapaciteta to da izvede do kraja. I svi ti objekti, uključujući i kruševačku i batajničku bolnicu, će biti posle u sistemu redovnog rada kliničkih centara. Dobra vest u celoj ovoj muci i nevolji jeste da su kapaciteti našeg zdravstvenog sistema prošireni i ojačani i da su mnogi lekari, sestre i tehničari dobili posao", rekao je Vučević.

On smatra da će nakon korone Evropa imati velike izazove, a da će Azija biti u velikom naletu.

"Mi imamo najbolje ekonomske rezultate u celoj Evropi koliko god da to nestvarno deluje. Imamo najmanje gubitke i imamo odličnu projekciju za 2021. i to od strane referentnih međunarodnih institucija koji kažu da se očekuje da Srbija ima preko 6 odsto rast BDP sledeće godine tako da ćemo daleko manje osetiti posledice. U ozbiljnom problemu će biti mediteranske države, a da će Kina praviti dramatičnu razliku u svoju korist. Dobra vest je da se završava Balkanski tok, kreće gas preko ugarske za Srbije čime se dobija na energetskoj bezbednosti i sigurnosti Srbije. Moramo do kraja da pobedimo u ovoj borbi protiv korone i da nastavimo da ostvarujemo ono što smo zacrtali, ali i da pratimo i razumemo sve ono što će se dešavati na globalnom nivou", zaključio je Vučević.