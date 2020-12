ĐUKANOVIĆ ZA TV PINK O SLUČAJU “JOVANJICA”: Neko želi da kroz ovaj slučaj napadne i PORODICU PREDSEDNIKA VUČIĆA! (VIDEO)

Sam Koluvija me pozvao i pitao da budem u njegovom adovkatskom timu. Ono što je juče izneo na sudu, i nama je rekao kada smo razgovarali o slučaju. Brata predsednika Srbije nikada nije video, uzgajao je konoplje i poseduje svu potrebnu dokumentaciju za to, MUP je bio obavešten o svemu, rekao je za TV Pink jedan od advokata Predraga Koluvije Vladimir Đukanović.

Predrag Koluvija, većinski vlasnik poljoprivrednog dobra "Jovanjica", optužen da je organizovao kriminalnu grupu koja je neovlašćeno proizvodila i prdavala narkotike, počeo je juče da iznosi odbranu pred Specijalnim sudom u Beogradu, negirajući delo koje mu se stavlja na teret.

Koluvija je rekao da je na svom imanju uzgajao konoplju, a ne opojnu drogu, i da mu je nuđeno da postane saradnik policije, a da za uzvrat optuži Andreja Vučića i Zvonka Veslenovića, što je on odbio jer nije želeo da lažno svedoči na sudu.

Kako Koluvija dalje tvrdi, za sve je imao nepohodne dozvole nadležnih organa, neophodne sertifikate i kaže da je MUP bio obavešten o svemu. On je dalje u svom izaganju rekao da je optužba zapravo interes određene grupe koja je protiv njega i da je optužba montirana.

Inače, Koluviju Tužilaštvo tereti da je na imanju nadomak Stare Pazove uzgajao marihuanu, zajedno sa ostalih devetoro optuženih.

Advokat Vladimir Đukanović, koji je i deo tima koji brani je Koluvije, rekao je za Novo jutro TV Pink da se dosta nelogičnosti optuženom stavlja na teret i da se Koluvija drži iskaza koji je izneo pred sudom, a pre toga ga je obrazložio svom advokatskom timu.

- Sam Koluvija me pozvao i pitao da budem u njegovom adovkatskom timu na strani odbrane i ja sam pristao. To je izazov za svakog advokata. Kada sam čitao predmet video sam da se tu mnoge stvari ne poklapaju i da mu se svašta stavlja na teret. Dosta toga je tu bilo sumljivo, počev od samog ispitivanja svedoka. Još na početku je meni Koluvija rekao sve to što je juče izneo na sudu i to i dalje tvrdi, ne menja iskaz – kaže Đukanović.

Kaže da Koluvija tvrdi da se nikada nije susreo sa bratom predsednika Srbije, za šta ga uprono napadaju.

- On odgovorno tvdi da nikada Andreja Vučića nije video. Nikada mu oči nije video. On je čak i rekao koji mu je policajac to ponudio kako bi ga oslobodili svih tih postupaka – kaže Đukanović ističući da pretpostavlja da neko ima nameru da predstavi Srbiju kao novu Kolumbiju i da tu uveže brata predsednika republike, a to je, objašnajva on, zapravo dalji napad na porodicu predesenika Vučića.

- Oni žele da kriminalizuju porodicu predsednika Vučića. Tamo se nalazi industrijsko konoplje, a ne to što oni tvrde. Nekome je bilo potrebno da medijski to napravi i da optuže Anedreja Vučića koji sa tim nema nikakve veze. To je vrlo pokvareno urađeno – objašnajva Đukanović koji kaže da neki mediji prenose o ovom slučaju već presuđujuće.