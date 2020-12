JEDVA ČEKAMO DA SE 2020. ŠTO PRE ZAVRŠI! Psiholozi dali savet kako da preživimo novogodišnju EUFORIJU, na JEDNO treba da mislimo

Saveti dr Đurić za sve kojima praznici teško padaju.

Čovek mora da se prilagođava onome što jeste i naviku da novogodišnju noć proslavljamo na zabavama u društvu, lakše ćemo zameniti uz svoju čaroliju, kažu psiholozi.

Bliži se vreme praznika, ali kao da ovoga puta svi jedva čekamo da se ova 2020. godina završi i uglavnom imamo istu želju - da nam se vrate naši uobičajeni životi.

Bojana Škorc, psiholog, ukazuje da se jedan deo nas nije prilagodio i da sve vreme čeka da se situacija stabilizuje izgubivši silno vreme da se nešto desi.

"Čovek mora da se prilagođava onome što jeste i sada je svima jasno da situacija ni u 2021. neće biti mnogo drugačija, biće blaža, biće lakša, ali možemo očekivati istu vrstu problema i istu vrstu stresa", kaže Bojana Škorc.

Mnogi kažu da nemaju osećaj da je Nova godina, da je praznik. A, sa druge strane imali smo potrošačku groznicu, gužvu...

"Nova godina je praznik onako kako ga ko shvati. Onaj kome je to porodični praznik, on će uložiti u u negovanje te atmofre, a onaj ko voli da luduje pokušaće da izađe, prosto se čovek ne može savladati, to je njegova želja", navodi psiholog.

Ono što je veoma važno, ističe, jeste da znamo da je suviše bila velika cena onoga što smo već platili.

Prema njenim rečima, trebalo bi Novi godinu iskoristiti za, kako kaže, neku vrstu lične čarolije, neku vrstu iskoraka, promene.

"Igrajmo se sa decom više, negujmo odnose sa ukućanima više. Ono što smo želeli da promenimo, a nismo uspeli, ne moramo grandiozno, možemo po malo", kaže Bojan Škorc.

Kako je objasnila, mi živimo u nekakvim stanovima, kućama, ljudskim mrežama i veoma često razmišljamo grandiozno, umesto da razmišljamo konkretno o životnim okolnostima, a nije teško.

Mladi puni nade i planova

"Kada se čovek osvrne, kad pogleda oko sebe male stvari, jednostavne stvari su one koje više menja, nego očekivanje neke grandiozne promene u 2021. godini", napominje Bojana.

Kaže da često razgovara sa mladim ljudima koji su puni nade i da je za njih pravljenje plana u 2021. godina nešto što ih obuzima.

Međutim, ukazuje, ono što je opasno sa tim planovima jeste ako ih ne pravimo računajući srce nego samo mozak.

Opasni planovi su, ističe, oni koji su efikasni, koji idu na uspeh, ali i oni grandiozni planovi.

"Ako vam mlad čovek kaže ja u 2021. želim da promenim svet, vi znate da će on ostati razočaran, ali ako vi njemu pomognete da razume da je promena sveta dobra ideja, prema kojoj treba ići, ali se živi u malim koracima, to može pomoći", zaključila Bojana Škorc.