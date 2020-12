EKSKLUZIVNO! Uspeli smo da intervjuišemo Deda Mraza LIČNO. Otkrio nam je šta želi da DOBIJE za Novu godinu i koje gorivo koriste irvasi

Umesto pisma sa novogodišnjim željama, Deda Mrazu smo poslali pitanja koja nas sve zanimaju!

Asocijacije na Deda Mraza su pokloni, jelka, čuveni “ho-ho-ho” pozdrav i novogodišnja čarolija. On je upućen u svaku našu želju, naše snove, nadanja... Odrasli smo uz priče o njegovim neverovatnim podvizima, magiji koju stvara... Trudili se da svake godine budemo što bolja verzija sebe, samo da bi nam on ostavio poklon ispod jelke... On je najlepši beli labud našeg detinjstva i zahvalni smo mu na odgovorima koji su nas oduvek zanimali.

1. Deda Mraze koliko imaš godina?

Baka Mraz se ljuti kad pričam koliko imam godina, jer bi to otkrilo i njene godine, ali ću Vam reći da sam star koliko moj nos i malo stariji od Bake Mraz.

2. Šta biti voleo da dobiješ za NG?

Nove saonice, da mogu da stavim više poklona, jer je sve više dobre dece.

3. Kako prođeš kroz dimnjak, a da se ne isprljas?

Imam irvasa Olujka, koji kada dune, oduva svu prašinu i prljavštinu, pa se ja onda bezbedno spustim, bez da isprljam svoje odelo.

4. Koliko istih odela imaš i da li ove godine poštuješ epidemiološkemere?

Dobijem od vilenjaka svake godine po jedno, tako da ih se nakupilo baš mnogo. Naravno, pošujem sve epidemiološke mere. Kada smo već kod toga... A vi?

5. Koja je najčudnija novogodišnja želja koju si dobio?

Jedna mnogo dobra devojčica mi je poslala pismo sa novogodišnjom željom da joj ja rodim brata... Poslao sam rode kod njenih roditelja.

6. Kako čistiš sneg sa irvasa i da li irvasi idu na benzin, dizel ilinešto treće?

Moje drage irvase čistim magičnom krpom. Idu na vodu i seno, a u redovno održavanje spada i poneka šargarepa.

7. Šta Deda Mraz radi van radnog vremena?

Slušam Baku Mraz.

8. Gde letuje Deda Mraz i šta radi kada nije NG?

Ja nigde ne letujem, dovoljno mi bude putovanja za Novu godinu. Čitam knjige, idem na pecanje, u duge šetnje i pripremam se za novi put oko sveta za jednu noć.

9. Šta imaš da nam poručiš, šta da promenimo kako bi 2021 bila još boljagodina?

Da budete još bolji, slušate starije i hranite se zdravije.

10. Deda Mraze, godina koja je na izmaku nam nije bila naklonjena i donela nam je pošast kojoj se nismo nadali. Da li je bila ljuta na nas?

Draga moja deco, jer koliko god godina imali, za mene ste uvek moja deca... Godina koju ispaćamo je bila teška, ali nas je naučila najvažnije lekcije. Zdravlje nema cenu, sigurnost porodice je najvrednija stvar koju imamo i moramo poštovati sve oko nas. Okrenimo se jedni drugima i nagrada će stići i brže nego što očekujemo. Ostajte mi u zdravlju! A sada moram da idem... Treba obići ceo svet za jednu noć!

Autor: Z. Lazarević