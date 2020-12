KISIĆ ZA TV PINK: Konačno svetlo na kraju tunela! Važno je da ne mutira deo virusa koji je u vakcinama!

Mutacija virusa korona nije ništa novo, kaže epidemiolog i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

Ona je gostujući u Novom jutru TV Pink rekla da se svaki virus ulaskom u organizam čoveka i daljim replikovanjem delimično menja. Kisić je takođe rekla da je bitno da se ne izmene oni segmenti koji su bitni za imuni odgovor kod čoveka i da je bitno da se to prati.

"Grupa korona virusa nije spadala u grupu virusa koji su skloni velikim antigenskim mutacijama. Bitno je da se prati i da ne dođe do promene na onim delovima virusa koji se nalaze u vakcini koji su bitni za naš imuni odgovor", rekla je Kisić.

Kako dalje kaže, dolaskom vakcine vidi se svetlo na kraju tunela i agonij u borbi sa virusom korona. Kaže i da je naša zemlja jedna od retkih u svetu koja ima dostupne dve vakcine.

"Imamo kontinuitet u vakcinaciji, plan kako će dalje teći", navela je Kisić Tepavčević i dodala da je imunizacija počela od korisnika u staračkim domovima.

Kisić je podsetila i da je tokom epidemije mnogo toga urađeno - izgrađene su nove laboratorije, dve bolnice i da se to sada u javnosti podrazumeva, a iza toga stoji ogroman trud i rad. Ceo svet, kako je rekla, suočio se sa novim virusom o kome lekari nisu učili na fakultetima, te da su i istupi u javnosti često bili kontradiktorni, što je možda zbunjivalo obične građane.

"Nedavno sam našla svoje gostovanje na televiziji od pre godinu dana i kada su me pitali o virusu koji se pojavio u Kini, samouvereno sam govorila da je to virus koji se ne prenosi sa čoveka sa čoveka, koji se prenosi putem hrane. Nisam to napamet govorila, jer su tada sva naučna istraživanja govorila tako. Virus nas je brzo demantovao, ali smo ubrzo unapredili znanja", rekla je KIsić Tepavčević.