BIOSKOP - NAJBEZBEDNIJE MESTO FILMSKE ZABAVE RADI I TOKOM PRAZNIČNIH DANA UZ PRIDRŽAVANJE SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MERA (VIDEO)

NA REPERTOARU KOMBANK DVORANE I CINE GRAND-A DOMAĆI HIT "VIKEND SA ĆALETOM", PRETPREMIJERNO FANTAZIJA"BEŠE JEDNOM" SA ANĐELINOM DŽOLI - OD REDITELJKE BRENDE ČEPMAN , ALI I "ČUDESNA ŽENA 1984. "AUTORKE PETI DŽENKINS - NASTAVAK FILMA IZ 2017. I "FANTASTIČNI POVRATAK U OZ" ZA NAJMLAĐE.

Bioskopi kao trenutno najbezbednije mesto filmske zabave, neometano nastavljaju rad i tokom predstojećih novogodišnjih praznika. Odgovornim ponašanjem osoblja bioskopskih instutucija, kao i pridržavanjem svih epidemioloških mera od strane publike, bioskopi su svrstani u red najsigurnijih mesta zabave u doba pandemije. Zbog toga su bioskopske sale poslednje dve nedelje otvorene do 21h, a prikazivanje filmova sa redovnog bioskopskog repertoara nastavlja se i tokom praznika.

Tako je radno vreme Kombank Dvorane od četvrtka 31. decembra do nedelje 03. decembra od 10 -21 h. Bioskop Cine Grand 31. decembra otvoriće vrata za posetioce od 13 do 21, dok će ostalih dana do nedelje 03. januara, bioskop raditi od 10-21h.

Na repertoaru oba bioskopa nalazi se već drugi mesec domaći filmski hit "Vikend sa ćaletom", a pretpremijerno će tokom vikenda biti prikazana i avanturistička fantazija" Beše jednom" sa Anđelinom Džoli - od rediteljke Brende Čepman koja potpisuje i film "Hrabra Merida". Istovremeno, ljubitelji fantastične akcije moći će da uživaju i u nastavku filma iz 2017. godine - "Čudesna žena 1984" rediteljke Peti Dženkins, koja je te godine "napravila" najprofitabilniji film u istoriji filmske industrije koji potpisuje žena reditelj,

Podsetimo, tradicija porodične filmske zabave se nastavlja i u Novoj godini, pa će klinci i klinceze će imati prilike da prvog vikenda u 2021. godini, u subotu i nedelju 02. i 03. januara od 10 do 17h, uživaju Porodičnom vikendu, ovoga puta uz najnoviju animiranu avanturu Fantastični povratak u OZ, kao i Lesi se vraća kući i druge hitove za decu.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE O RADU BIOSKOPA TOKOM PRAZNIKA POSETITE:

WWW.KOMBANKDVORANA.RS

WWW-CINEGRAND-MCF.RS