Finansijska infuzija je revitalizovala srpski sport i dala podstrek i motivaciju u olimpijskoj godini našim olimpijcima i paraolimpijcima. Zdravlje, prevencija i bezbednost sportista i mladih su nam u fokusu, istakao je u intervjuu za portal Pink.rs ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Kako komentarišete rad nove Vlade, i generalno funkcionisanje Vašeg ministarstva unutar nje?

- Vlada Republike Srbije funkcioniše kao tim, to je preduslov za uspeh. Ministarstvo omladine i sporta je deo tima, i tu smo da damo svoj maksimum i radom stvaramo rezultate kojima ćemo se ponositi. Znam da je kolegama bilo teško da preuzmu resore u vremenu kada se svi borimo sa pandemijom koja je globalno uticala na sve sektore i sfere društva, ali sam uveren da najbolje timove odlikuje najveća snaga kada se suočavaju sa izazovima, i mislim da ova Vlada sa ovom energijom već pokazuje svoj veliki potencijal i kapacitet. Nijedan pojedinac ne može sve, ali tim može, jaki smo onoliko koliko je jak i naš tim. Tu smo, svi zajedno, svako ima svoju ulogu i daje sve od sebe da bude najbolji kako bi nizali nove pobede, jer najjači samo kad smo složni i tu jedni za druge.

Zbog promenjenih okolnosti i mogućnosti, epidemije koronavirusa i promena u samoj Vladi, da li će projekti trpeti zbog toga?

- Pandemija virusa korona je za sve nas period izazova, kada su na testu bili solidarnost, prilagodljivost i posvećenost svakog pojedinca, ali i institucija. Aktuelna epidemija nas je u jednom momentu možda malo usporila i promenila prioritete, ali se neprekidno trudimo da realizujemo sve ciljeve i projekte, trudeći se da ovaj period ostavi što manje negativnih posledica. Rad Ministarstva je reorganizovan i u fokus smo stavili pre svega zdravlje, prevenciju i bezbednost sportista i mladih. Najvažnije je pokazati snagu kad je najteže, mislim da smo upravo to i činili i da nastavljamo tim putem. A što se tiče promena u samoj Vladi, mislim da je izbor nove Vlade doneo i novu energiju i dodatnu snagu i da zajedno možemo da oborimo nove rekorde i ostvarimo vrhunske rezultate.

Epidemija koronavirusa je svakako promenila finansiranje, mogućnosti i uopšte funkcionisanje čitavog sistema, na koji način se Ministarstvo omladine i sporta bori sa „korona krizom“?

- Ministarstvo omladine i sporta i Vlada Republike Srbije su Programom finansijske podrške sportskim organizacijama dokazali i pokazali da je država najveći oslonac sistemu sporta u Srbiji. Želeli smo da ta finansijska infuzija revitalizuje srpski sport i bude podstrek i motivacija u olimpijskoj godini našim olimpijcima i paraolimpijcima. U okviru Programa za smanjenje negativnih posledica uzrokovane korona virusom, država je obezbedila 1,1 milijardu dinara za podršku sportu. Obezbeđena je pomoć za 298 klubova širom zemlje za različite sportove, među kojima su košarka, rukomet, vaterpolo, veslanje, tekvodno, tenis, karate, džudo, kajak… Svi klubovi iz prve i druge lige dobili su pomoć od 600.000 dinara do 8,5 miliona dinara u zavisnosti od toga da li imaju međunarodna takmičenja. Za najveći broj tih klubova je pomoć u visini njihovih godišnjih budžeta. Takođe, obezbeđen je novac i za završetak Multifunkcionalne dvorane u Beogradu. Reč je o nacionalnom trening centru za šest sportova - karate, tekvondo, džudo, rvanje, sportsko penjanje i streljaštvo.

- Dakle, bez obzira na pandemiju, Vlada Republike Srbije itekako je svesna da je važno nastaviti sa kontinuiranim ulaganjem u sport i koliko je sport važan za promociju naše zemlje i za zdravlje nacije. Takođe, nastavili smo sa trendom povećanja broja stipendija za učenike i studente. Nastavili smo da nagrađujemo najtalentovanije studente, srednjoškolce i mlade sportiste. Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo Fond za mlade talente Republike Srbije je nastavio sa isplatom stipendija svim našim stipendistima. Imamo povećani broj stipendija za mlade talente, od 2014. do danas smo uvećali sa 1000 na 1500 za najbolje studente koji studiraju na univerzitetima u Srbiji. U toku je Konkurs za stipendiranje do 1000 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/21. godinu. Konkurs je otvoren do 1. februara 2021. godine. Iznos stipendije, na godišnjem nivou, sa 250.000 povećan je na 300.000 dinara. U svakom segmentu pokušavamo da podižemo novčana davanja i da motivišemo mlade da ostanu ovde, u našoj Srbiji.

Možete li da uporedite kakav Vam je bio osećaj kada ste postali ministar, i ovaj novi mandat, u koji ulazite sa već ozbiljnim iskustvom?

- Predlog da postanem ministar potekao je od tadašnjeg mandatara, Aleksandra Vučića. Za mene je to bila izuzetna čast, a istovremeno i velika odgovornost. Funkciju ministra omladine i sporta sam, pre svega, video kao mogućnost da učinim još više za srpski sport i omogućim načim sportistima najbolje uslove za rad. Pozicija ministra je predstavljala samo nastavak jednog odgovornog rada i nečega što sam činio u sportskoj karijeri, sa željom da doprinesem višem nivou. Novi mandat je samo potvrda da je neko prepoznao vaš trud i vaše rezultate rada. Takođe, osećaj odgovornosti i želje da nastavimo sa ostvarivanjem strateških ciljeva glavni su pokretači mog daljeg angažovanja. Iskustvo koje imam naučilo me je da se samo radom postižu dobri rezultati, i svoj pristup neću menjati. Želim da Srbija nastavi bude zemlja šampiona i vrednih mladih ljudi koje neguju svoje talente i stiču svoja znanja, a mi smo tu da im svojim radom na tom putu pružamo što više mogućnosti i stvaramo uslove da u našoj Srbiji svako može dostići svoj pun potencijal.

Šta smatrate Vašim najvećim uspehom od trenutka od kada ste postali ministar?

- Ono što je činjenica za sport i što je neosporiva kategorija, jeste semafor i rezultat na njemu. Rezultat, kao konkretna činjenica, pokazuje rekorde u svim oblastima, u kojima smo delovali, ne samo u oblasti sporta, već i omladinske politike. Kada uzmete činjenicu, broj medalja i sve druge segmente, na koje smo ponosni, od izgradnje infrastrukture, koja je vrlo važna za širenje baze, do stipendija, kako u oblasti sporta, tako i u oblasti omladinske politike. To podrazumeva stipendiranje najboljih studenata do organizovanja međunarodnih takmičenja, gde danas ne postoji nijedan savez, koji je uspešan, da nismo u Srbiji organizovali neko veliko takmičenje. Semafor uvek pokazuje rezultat, rezultat na semaforu je pravo merilo uspeha, i to ne može da se ospori. Stojim iza svih svojih rezultata na semaforu. Period koji je iza nas mogu da ocenim kao veoma uspešan, postignuti su vrhunski uspesi naših sportista. Ulaganja u vrhunski sport su najveća do sada, država sistemski ulaže u sport i sportsku infrastrukturu. U rekordnom roku se isplaćuju nagrade za osvojene medalje, redovno se isplaćuju nacionalna priznanja i stipendije našim najuspešnijim sportistima. Posebnu pažnju smo usmerili na promociju sporta kod najmlađih, tako da sada u sistemu školskog sporta imamo 180.000 dece dok ih je 2014. godine bilo svega 96.000. Po prvi put u istoriji, Srbija je bila domaćin velikog broja međunarodnih takmičenja u raznim sportovima. Pokazali smo se kao odlični domaćini, i imamo veliko iskustvo u organizaciji.

