Momirović: Prioritet autoputevi i pruge, izlazak iz korona krize 2021.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović očekuje da Srbija u novoj 2021. izađe iz korona krize i nastavi ubrzanu realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, a prioriret je da se do kraja godine završi izgradnja deonice autoputa "Miloš Veliki" od Preljine do Požege i brza pruga od Beograda do Novog Sada.