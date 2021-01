DOKTORKA GRUJIČIĆ RAZOTKRILA NAJVEĆI MIT EPIDEMIJE: Nije istina da korona manje napada pušače! A ovo je JOŠ STRAŠNIJE

Govorilo se o tome da korona virus manje napada pušače, a dr Danica Grujičić je rešila da ovoj neistini stane na put.

- Ma, kakvi, nemojte molim vas, to su priče za malu decu. Treba apsolutno ići na to da ljudi ne puše, ja sam X puta govorila da ne znam šta stavljaju u te cigarete, kad ljudi mogu da se odviknu od druge, a ne mogu od cigareta, kao da stavljaju neku psihoaktivnu supstancu.To su priče za malu decu i gotovo, ja znam nažalost, veliki broj ljudi je sada otkrio tumor na plućima jer su uradili skener pluća zbog korone, i onda se videlo da nemaju samo koronu, već i tumor na plućima. Mnogi su se izlečili od korone, ali sada kreće ona teža priča, lečenje od karcinoma pluća. Prema tome, posebno ženama koje sutra žele da budu majku, nemojte da pušite, ako ikako možete, ne treba vam to - poručila je.

Doktorka je gostujući na jednoj televiziji istakla da protivoružje protiv korone, pored vakcina, treba da bude zdrav način života i životna sredina.

- Dvaput nedeljno mora da se nađe vreme za treninge, jedno sat i po-dva, kad bih imala novca ja bih u svakom selu sagradila po jedan bazen jer plivanje je za koštano-zglobni sistem jako dobro stvar. Jako je važno da se čovek bavi nekom aktivnošću. Kad je hrana u pitanju, najveći deo hrane kupujem na pijaci, mislim da naši ljudi koji ne koriste antibiotike i slično, od njih treba kupovati. Vodite računa o hrani, naravno izbegavati sve vrste psihoaktivnih supstanci jer one urnišu imuni sistem.

Kada je reč o vakcinama, smatra da je dobro što je Srbija nabavila različite vakcine.

- Jako je dobro, ono što mi se sviđa, što je Srbija nabavila vakcine različitih zemalja. Sve te vakcine su proverene, i dobro je da onaj ko prima vakcinu primi vakcinu kojoj veruje. Mislim da je to odlična stvar, neka svako izabere vakcinu kojoj veruje.

Na početku nove godine, dr Grujičić se osvrnula i na to čemu nas je naučila prošla godina, koju je obeležila pandemija.

- Mislim da nas je naučila koliko je značajan državni zdravstveni sistem, da nije bilo državnog zdravstvenog sistema, mi bismo imali verovatno najgori scenario na svetu. Zato treba odati dužno priznanje ovom Ministarstvu, da je održalo zdravstveni sistem, puno je uloženo. Dobili smo savremene aparate za lečenje, bolnice su se vrlo brzo prilagodile da uđu u kovid sistem -istakla je dr Grujičić.