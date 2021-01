Za 3 dana uhvaćeno skoro 300 pijanih vozača! Saobraćajci KREĆU U STROŽE KONTROLE - Evo šta će sve biti ''pod lupom''

Tokom novogodišnje noći bilo je nekoliko nezgoda koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola. Jedna od tih se dogodila u Novom Pazaru kada je vozač sa 2,25 promila alkohola udario u policijsko vozilo. Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije napominje da više 50 odsto poginulih u nesrećama nije vezalo pojas, dok Nedeljko Gagić iz Sektora za vanredne situacije dodaje da se povrede kod korišćenja pirotehničkih sredstava dešavaju zbog nestručnog rukovanja, i da ih najčešće zadobijaju deca.

Aleksandar Radenković je izjavio da su prethodne dve noći protekle prilično mirno.

- To ipak ne možemo reći za novogodišnju noć kada je bilo nekoliko saobraćajnih nezgoda koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola. Jedna od karakterističnih je kada je vozač u Novom Pazaru vozio sa 2,25 promila alkohola u organizmu i udario u patrolno vozilo Saobraćajne policije. Utvrđeno je da je bio i pod dejstvom kokaina. Dvoje kolega je lakše povređeno, a protiv vozača je podneta krivična prijava - rekao je Radenković.

U drugoj nesreći je, ističe, u Kikindi vozač star 18 godina, koji nije imao vozačku dozvolu, udario dva pešaka.

- Među njima je bilo dete staro osam godina. Osoba stara 43 godine je u toj nezgodi zadobila povrede opasne po život, i transportovana je u Novi Sad. Vozač je zadržan do 48 sati i protiv njega je podneta krivična prijava - naveo je Radenković.

290 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola



Nedeljko Gagić navodi da je tokom novogodišnje noći evidentirano 45 različitih vanrednih događaja, a u prva dva dana ove godine više od 120, od kojih su najbrojniji bili požari.

- Nije bilo nastradalih, a posledice se odnose na manju ili veću materijalnu štetu - kazao je Gagić.

Radenković navodi da je 290 vozača isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilima pod dejstvom alkohola, za nepuna tri dana ove godine.

- Jedan broj građana nije poslušao apele da se odgovorno ponašaju. Za sada nema podataka da je bilo poginulih u nezgodama koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola. Bićemo i tokom Božića na terenu i pojačaćemo kontrolu saobraćaja - naveo je Radenković.

Problem kod pirotehnike - nestručno rukovanje

Gagić napominje da ni ova novogodišnja noć nije prošla bez povreda zbog nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima uprkos svim apelima. Ministarstvo unutrašnjih poslova je, dodaje, apelovalo na sve građane da ne kupuju petarde na mestima koja nemaju odobrenje za promet pirotehničkih sredstava. - Povređivanje se najčešće dešava na privatnim proslavama i najčešće povrede zadobijaju deca. Apelujem posebno na roditelje da ne daju svojoj deci pirotehnička sredstva i petarde. Povrede su najčešće teške, dovode do trajnog invaliditeta. Pirotehnika može dovesti i do eksplozija i požara, uznemiravaju se građani i narušava se javni red i mir - naglasio je Gagić. On navodi i da nisu problem pirotehnička sredstva, već nestručno rukovanje.