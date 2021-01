VAKCINU TREBA ŠTO PRE UPOTREBITI! Kon upozorava: Posle Božića ćemo opet imati skok u broju zaraženih

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se očekuje povećanje broja zaraženih posle praznika, tačnije Božića, te da to ima veze sa opuštanjem posle Nove godine.

Kako je rekao za Javni servis, građani su u tom periodu bili solidarni i nije bilo organizovanog dočeka, ali je u danima potom bio primetan veći broj šetača. Rekao je i da se taj rizik ne može uporediti sa rizikom organizovanog dočeka, ali da očekuje blagi rast posle praznika.

- Mi iz dana u dan možemo da očekujemo da situacija bude bolja, s tim što treba očekivati posledice okupljanja, pogotovo u Beogradu. Imali smo solidarnost tokom Nove godine, ali bilo je ljudi koji su se opustili, šetali. Ne mislim da je to uporediv rizik sa dočekom Nove godine, ali videćemo neke rezultate posle Božića - kazao je Kon.

Rekao je i da je njegova novogodišnja želja da se Krizni štab raspusti lepa, da veruje da je mnogi žele i da bi bilo realno da potreba za medicinskim delom Kriznog štaba potraje još ove godine.Apelovao je i da se vakcina što pre upotrebi. Naziva je oružjem i ocenjuje da nije svejedno kojom se brzinom primenjuje.

- Dakle, mi ćemo u bliskoj budućnosti imati oružje - vakcinu - i treba ga što pre upotrebiti. Izrael je za 10-ak dana vakcinisao više od milion ljudi. U SAD ide sporije nego što se očekivalo. Brzina vakcinacije nije pitanje sposobnosti, nego direktnog uticaja na tok pandemije - kazao je on.

On je dodatno prokomentarisao jučerašnji status sa Fejsbuka koji je već obišao medije. Ponavlja da bi sa 60 odsto građana sa imunitetom postojao kolektivni imunitet koji opet ne bi sprečio virus da cirkuliše, ali da bi talasi bili manji, te da je ipak potrebno da to bude 80 odsto stanovništva.

- A ako hoćemo zaista da potisnemo virus, to znači da treba da se vakciniše oko 3 miliona. Naravno, ko želi - rekao je uz napomenu da je vakcina bezbedna: - Oklevanje sa vakcinacijom je nešto najgore što bi moglo da nas uspori. Svaka priča izaziva uznemirenje. Jesu to tri vakcine, tri različite tehnologije, ali će za njih biti sertifikat. To je pitanje kao kada biste pričali o razlici između BMW-a i Mercedesa.

U vezi sa nastavkom školske godine rekao je da to još nije tema, te da treba sačekati rezultate testiranja posle praznika.

- Nije bilo govora o tome da se to produžuje. Lično mislim da to nije ni potrebno. Zavisi od situacije - kazao je.

Takođe je rekao da ne treba da ima oklevanja sa vakcinacijom, te da je to njegova poruka.

- Količine kako stižu da se odmah koriste. I mene čudi da nije već utrošeno da nema više ni jedne jedine doze. Kap po kap treba da bude utrošena. Imamo prioritizaciju. Šaljem poruku da nema oklevanja više - istakao je.