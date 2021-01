Postoji razlika između prirodnog imuniteta i imuniteta koji stvara vakcina protiv virusa korona, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) za Novo jutro TV Pink

Zelić je rekao da je preporuka da se vakcinišu i oni koji su preležali kovid, ali da, kaže, sačekaju izvesno vreme nakon ozdravljenja.

- I oni koji su preležali koronu, mora da se vakcinišu. Ovaj imunitet onda traje sigurno bar godinu dana. Svi bi trebalo da se vakcinišu, ali naravno prioriteti su zdravstveni radnici i oni stariji – rekao je Zelić.

Kako kaže, vakcinu ne može da primi neko ko ima simptome kovida - bolest u akutnoj fazi, već mora da prođe neko vreme, da ozdravi pa tek onda je moguće da se vakciniše.

Zelić je rekao da je dobra pozicija za građane Srbije što mogu da biraju koju vakcinu će da prime i da trenutno postoje dva izvora snadbevanja.

- To je dobra pozicija za naše građane. Velika brorba je na svetskom tržištu za vakcinu. Kod nas su trentno Fajzer i Sputnjik V vakcine, očekujemo sada i drugu seriju Fajzerove vakcine. Sada su i medicnski radnici edukovani kako bi se vakcinacija najbolje uradila – kaže Zelić.

Kaže da je i kineska vakcina izvesna u Srbiji.

- Njihove vakcine su počele da se koriste kod njih, i kako smo videli imaju pozitivne rezultate. Očekujemo i njih na našem tržištu – dodao je.

Govoreći o neželjenim reakcijama na vakcinu on je rekao da je u Srbiji jedina neželjena reakcija bila bol i crvenilo na mestu primene.

- Imali smo samo jednu neželjenu rekaciju. To su očekivane, neželjene rakcije. Crvenilo, mučnina, bol u mišićima, tremperatura i to su nuspojave koje mogu da se očekuju. Pre primanja vakcine, najpre se zato razgovara sa pacijentom, a nakon vakcinisanja on se posmatra izvesno vreme – rekao je on.