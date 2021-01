Krkobabić za Pink: Izmene zakona o teritorijalnoj organizaciji imaju za cilj da ljudi ostanu na selu (VIDEO)

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je da izmene zakona o teritorijalnoj organizaciji imaju za cilj da ustanove novu organizaciju seoskih opština, uspore odliv stanovništva iz seoskih sredina, kao i da stvore uslove da se tamo ostane.

Krkobabić je podsetio da je do 1965. godine postojao pojam određivanja teritorijalnosti u selu, ali da se onda izgubio taj status i da je jedan od glavnih ciljeva ministarstva koje on vodi da se vrati ono što se nekada zvala seoska opština.

Kako ističe, 40 odsto ljudi u Srbiji živi u ruralnim sredinama i treba da im se stvore dobri uslovi za život, a jedan od prvih je uslova su nove teritorijalne organizacije i da se definišu nove opštine.

- Treba da vidimo šta su to regioni, da ih preciznije definišemo, da vidimo koje su to granice, da li su to katastarske međe ili istinske granice, to isto treba da definišemo – rekao je Krkobabić za Pink.

Takođe, kako kaže, treba da se vidi šta su ljudima na selu izvorni prihodi, a šta je to transfer iz Republike i onda da se pojedinačno menjaju neke stvari – od infrastrukture, osnovnih uslova egzistencije, kulturnih sadržaja do transfera znanja i novih tehnologija.

- Edukacija, obuke, da se ljudi upoznaju sa novim tehnologijama i to je način da bar malo usporimo pražnjenje sela, ali i da neke ljude iz gradova vratimo nazad – istakao je ministar.

Što se zadruga tiče, Krkobabić kaže da ih ima 780 i da ako taj broj zadruga nastavi da raste, ako se domaćini udružuju, postoji šansa, kako naglašava, „da radimo dobru stvar“.