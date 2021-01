Jedan od tihih heroja u borbi protiv koronavirusa, direktor IKVB ''Dedinje'' prof. dr Milovan Bojić je u intervjuu za Pink.rs govorio o izazovima te zdravstvene ustanove tokom koronavirusa, objasnio je zašto rad u nekovid sistemu nije ni malo olakšavajući, ali i šta je poželeo od Deda Mraza.

Institut ''Dedinje'' tokom drugog talasa nije bio u kovid sistemu, ali se pandemija koronaviusa svakako odražava na njegov rad. Koji su bili najveći izazovi sa kojim ste se suočili u prethodnom periodu?

Ni tokom prvog, kao ni drugog talasa, IKVB DEDINJE, nije bilo u covid sistemu. Razlogje prirodan, jer se IKVB Dedinje bavi lečenjem kardiovaskularnih bolesti, kojesu same po sebi svojevrsna epidemija, jer od njih daleko više umire našestanovništvo nego od bilo kojih drugih. Reći ću takođe, da rad u nekovid sistemune znači nikako olakšanje ,naprotiv, jer u stalnoj ste opasnosti da se zarazaunese i proširi, ali i u obavezi da hitne iako su zaraženi, operišete, dilatirateili konzervativno lečite. Znači, ovo je veoma težak, izazovan i odgovoranposao, koji je Institut uspešno nosio tokom 2020 godine.

Na početku epidemije, IKVB Dedinje zbrinuo je oko 450 akutnih infarkta srca za gradBeograd i širi region Srbije, preuzimajući tako i uloge svih ostalihcentara, koje su prešle u covid sistem. Uz to radio je sva urgentna stanja ukardio i u vakularnoj hirurgiji. Poseban izazov predstavlja to, što smo programuspešno izneli, sa 30 do 40 odsto radne snage,jer su ostali po rotirajućem principu angažovani u KBC Dragiša Mišović, bonici Banjica, KBC Bežanijska kosa, kovid bolnica Batajnica, a ranije i u KBC Zemun.

Da li je bio povećan pritisak pacijenata na Institut zbog prelaska drugih bolnica u kovid sistem? Koliko je pacijenata zbrinuto, koliko je obavljeno operacija?

U takvim okolnostima na IKVB Dedinje do sada je urađeno 1.263 operacija na srcu, i 858 vaskularnih operativnih zahvata.

Što se tiče pritiska pacijenata, za lečenje na IKVB DEDINJE, on je kostantan, s obzirom da se radi o evropski poznatoj ustanovi u koju pacijenti imaju ogromno poverenje. Ipak,i sami pacijenti,postali su svesni rizika koju operativni zahvat na srcu nosi, pogotovu kod covid pozitivnih, te su se zahvati izvodili samo kod vitalnih indikacija.

Bilo je povećanog interesovanja za upućivanje pacijenata iz drugih bolnica, čiju dokumentaciju je pregledao naš konzilijum ,i po utvrđivanju stepena hitnosti, institut je zbrinjavao te pacijente.

Ipak, broj urađenih intervencija je znatno manji nego pre, iz opravdane želje i Instituta i pacijenata, da ne ulaze u nepotrebne rizike, da se radi samo neodložno, a da se kroz ambulantno polikliničke službe i žive konsultacije sa kolegama na terenu, pruži maksimalna zaštita pacijentima.

Kako su tretirani pacijenti koji su morali da se operišu, a postojala sumnja da imaju koronavirus ili mogu da se zaraze?

Svi pacijenti koji su vitalno ugroženi a bili covid pozitivni su adekvatno zbrinuti.Na Institutu bi bili smeštani u posebne bolnicke jedinice uz sve epidemiološke mere koje se striktno postuju i od zaposlenih i od pacijenata.

Inače,Institut je zbog uskih koridora i redukovanig ambulantno polikliničkog bloka, isti izmestio u 15 kontejnerskih jedinica gde obavlja ambulante preglede ali i testiranje pacijenata koji dolaze na kontrole,prve preglede,ili se primaju na Institut.

Testiramo serološkim,antigenskim,multipli PCR i klasičnim PCR testivima.Svake dve nedelje testiramo i zaposlene na Institutu,a imamo i stalne,celodnevne kontrolore koji prate sprovodjenje mera i nosenje licne zastitne opreme.

Koronavirus osim na pluća, pre navodima lekara, nepovoljno deluje i na kradiovaskularni sistem jer dovodi do zgrušavanja krvi. Kako Vi to komentarištete, kakva su vaša iskustva?

Poznato je da kardiovaskularni bolesnici su među najugroženijima u slučaju covid infekcije. Pre svega, oni sa visokim krvnim pritiskom, ugojeni i sa dijabetesom i dijabetesnim komplikacijama na krvnim sudovima. Nije nepoznato da SARS-CoV-2,napada srcani misic,ostecujuci ga i izazivajuci slabljenje srca kao pumpe.U literaturi se pominju i pojedini lekovi koji navodno mogu doprineti brzem ulasku virusa u celiju...Svedoci smo takođe povećanog broja plućnih tromboembolija kod kovid pacijenata....

O svemu ovom tek predstoje ozbiljna naučna istraživanja koja će uz protok vremena,dati konačni, stručni i naučni sud....

Kovid sistem Republike Srbije se fantasticno bori,i on ce siguran sam,kad pandemija utihne,dati znacajan doprinos u razresenju svih ovih fenomena... Sa kardioloske strane,vazno je po prelezanoj koroni,postepeno se vracati u fizicki aktivan i zdrav zivot.

Inace , IKVB DEDINJE, kada reši kovid pacijenta, operativno ili interventno, upućuje ga na kardiološka odeljenja pri covid bolnicama na dalje lečenje.

Kardiovaskularne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrtnosti. Gde je se Srbija po statističkim podacima i koliko su napredovale tehnike lečenja u ovoj oblasti?



Od kardiovaskularnih bolesti,obolevamo i umiremo ubedljivo viš nego od drugih.Srbija je decenijama u samom vrhu u Evropi .

Institut ''Dedinje'' dao je nemerljiv doprinos da se liste cekanja smanje,gotovo ukinu. Samo tokom 2019 godine urađeno je 2.546 velikih operacija na srcu, čime smo kao ustanova postali prvi u Evropi, ostavljajući iza sebe velike centre Nemačke, Francuske, Britanije, Italije, Španije.

Uvođenjem blizu 20 novih medicinskih tehnologija u srpsku medicinu, stvorilu smo mogućnost da se na IKVB DEDINJE može uraditi baš sve kao na vodećim klinikama Evrope i Amerike

Kakva su Vaša očekivanja od izgradnje Dedinja 2, čiji je završetak najavljen za ovu godinu?

DEDINJE 2, je moj životni projekat, kao i mojih saradnika koji smo sadašnje Dedinje stvarali, uzdizali i činili ga poznatim u zemlji i svetu.

Izgradnjom Dedinja 2, država dobija - NACIONALNI INSTITUT ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA, koji će biti na ponos našega naroda i države.

Prostorno, organizaciono, funkcionalno postavljen, sa svemirskom opremom, izuzetnim doktorima, biće to jedna od vodećih ustanova te vrste u svetu. Nedavno IKVB Dedinje je i naučno akreditovan, pa će nauka i struka biti na najvišem evropskom nivou. Pacijenti će dobiti najviši nivo lečenja uz najviši konfor i najkvalitetnije osoblje, a zdravstveni radnici idealno mesto za učenje, naučno i stručno uzdizanje.

7. Šta vam je najteže palo tokom 2020. godine?

Najteže mi je palo prekidanje stručnog i naučnog zamaha na Institutu, zbog pandemije covid 19. Imali smo najbolje planove i čvrstu volju da ih ostvarimo. Spremili smo projekte, i sada čekamo da pandemija utihne...

Ponosan sam sto smo tešku godinu uspešno završili, što smo sa punim kapacitetima pomogli državni koncept borbe protiv civida 19

Šta ste u novogodišnjoj noći poželeli od Deda Mraza?

Moja je želja da pomažem ljudima.... Pomoći nekom u bolesti, muci, nevolji, učiniti ga srećnim...to je onda i moja sreća.

Šta imate da poručite građanima, ali i vašim zaposlenima, koji su tokom pandemije bili veliki tihi heroji?

Da im se zahvalim na herojskoj borbi i uloženom trudu, da budu zdravi i srećni i da se ove godine uselimo u ''Dedinje2''.

Autor: Z.Lazarević