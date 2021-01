OBLAČAN BOŽIĆ JE PRED NAMA - U većem delu zemlje suvo, a evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, na severu i sa dužim sunčanim intervalima.

Samo ujutru i pre podne u centralnim, južnim i istočnim krajevima, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 C do 6 C, a najviša dnevna od 6 C do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 4 C, a najviša dnevna oko 8 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 14. januara:

Do kraja nedelje umereno do potpuno oblačno i hladnije sa padavinama, a samo u subotu na severu i zapadu uglavnom suvo. U brdsko - planinskim predelima sa snegom, a u nižim predelima mešovite padavine, kiša i sneg.

U petak i nedelju kiša će se ponegde na jugu i jugozapadu lediti pri tlu. Za dane vikenda očekuje se stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača u većem delu Srbije.

U ponedeljak postepeni prestanak padavina. U utorak suvo i hladno. U sredu novo naoblačenje sa padavinama, u nižim predelima sa kišom i snegom, a u višim predelima sa snegom.