ZA SAMO ČETIRI DANA OPORAVITE JETRU OD PRAZNIČNOG PREJEDANJA! Nutricionista Rapajić otkriva recept: Svako veče obavezno POPIJTE OVO

Praznici su iza nas i retko ko je odoleo domaćim specijalitetima i uspeo da se ne prejede tokom proteklih nekoliko dana.

U toku dana žene bi u proseku trebalo da unesu između 1.500 i 2.000 kalorija, dok su za muškarce brojevi nešto veći – pa tako, predviđen dnevni unos treba da iznosi od 2.500 do 2.700. Međutim, istraživanja su pokazala da se u vreme novogodišnjih praznika unese i tri puta veća količina hrane i pića, pa lekari u Hitnoj službi tada često imaju pune ruke posla.

Uprkos tome što lekari upozoravaju da je prejedanje štetno po zdravlje, nije lako odoleti primamljivoj trpezi. S druge strane, obilne gozbe prati i neumereno konzumiranje pića, pa često dolazi i do opijanja, što svakako pravi dodatni posao lekarima.

Praznici sinonim za prejedanje

Marija Rapajić, farmaceut i nutricionista, istakla je da su praznici sinonim za prejedanje, pogotovo kada nismo mogli nikuda da odemo da se proveselimo, da zaigramo, pa su se kalorije gomilale i digestivni trakt se opteretio.

Ističe da problem imaju i oni koji poste, pa tokom praznika prekinu post.

Kako izbeći prejedanje?

„Kada ujutru normalno počnemo da jedemo, nećemo preskakati doručak. Od osam sati ujutru, na svaka četiri sata, treba uzimati obrok. Tako može da se izbegne prejedanje. Treba izbegavati sodu bikarbonu i gazirana pića. Poželjno je uzeti čaj od matičnjaka ili kantariona, zeleni čaj za detoksikaciju, gutljaj po gutljaj, i pola sata posle jela zbog enzima i metabolizma“, istakla je Marija Rapajić.

Kako znamo kada je dosta?

„Sve što može da stane na dlan jeste jedan obrok. To je meso u veličini dlana, sarma, a pola sata posle jela treba popiti čaj. Treba imati samokontrolu, a to se uči", istakla je nutricionistkinja.

Detoksikacija - čišćenje jetre

„Detoksikacija je čišćenje jetre, masna jetra je nefunkcionalna jetra i okidač je mnogih bolesti, čak i onih najgorih. Jedan dan treba biti potpuno na vodi, drugi dan na voću, treći na povrću, četvrti na proteinima, a uveče čaša soka od paradajza ili jedna banana", rekla je nutricionistkinja.

Dodaje da doručak uvek treba početi žitaricama jer su one temelj ishrane, kasnije voćna užina, nikako krompir i meso, to traži više vremena za varenje hrane. Za aperitiv uvek nešto gorko jer to otvara apetit, a čašica alkoholnog pića je za opuštanje. Kasnije kao digestiv, posle obroka popiti čašu crnog vina, koje dobro deluje na kardiovaskularni sistem.

"Ostalim danima ne preporučujem alkohol, samo kada su praznici", rekla je Marija Rapajić.