BOŽIĆNA IDILA! Drugog dana najradosnijeg hrišćanskog praznika SNEG PADA U SKORO CELOJ SRBIJI - EVO GDE GA IMA NAJVIŠE! (FOTO+VIDEO)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da se danas u planinskim predelima očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 30 centimetra, ali da se i u ostalim delovima zemljemože mogu očekivati susnežica i sneg.

Božić nije izneverio sve one koji od njega očekuju da "zabeli". Drugog dana najradosnijeg hrišćanskog praznika snežne padavine obradovale su pre svega najmlađe, ali i one romantične za koje je to uvek simbol praznika, zime i samog Božića.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nakon kiše koja pada već više sati, i beograđane je iznenadio sneg.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ipak zbog najavljenih padavina u Istočnoj, Jugoistočnoj, Jugozapadnoj Srbiji i Kosovu i Metohiji na snazi će biti narandžasti meteo alarm.

Sneg koji je od juče pada na području opštine Ivanjica dostigao je trenutno visinu i do 40 centimetara u višim predelima, dok u nižim predelima opštine ima od pet do deset centimetara snega.

Snežne padavine ne prestaju ni u Sjenici, u višim predelima formiran je snežni pokrivač od preko 40 centimetara, a usled loših vremenskih uslova, 17 sela ponovo je ostalo bez struje.

U subotu se očekuje slabljenje, na severu i prestanak padavina, a u nedelju ponovo pojačanje. Više padavina u centralnim i južnim krajevima.