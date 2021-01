RHMZ IZDAO UPOZORENJE - U NEDELJU CELA SRBIJA POD METEO ALARMOM! Evo gde će biti najkritičnije

Republički hidormeteorološki zavod upozorio je na snežne padavine koje se očekuju od sutra uveče u celoj zemlji, zbog kojih će u nedelju na teritoriji cele Srbije biti upaljen meteo alarm.

U našoj zemlji će do kraja dana biti oblačno sa snegom, a u nižim predelima severne i južne Srbije još ponegde sa kišom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se povećanje visine snežnog pokirvača za 15 do 30 centimetara. Sa padom temperature u prelaskom kiše u sneg i u nižim predelima centralne i južne Srbije tokom noći će doći do formiranja snežnog pokirvača.

U južnoj Srbiji sneg će mestimično prelaziti u kišu koja će se lediti pri tlu. Sutra će biti oblačno i malo hladnije, veći deo dana suvo, a krajem dana na jugozapadu i jugu, tokom noći i u centralnim krajevima očekuje se naoblačenje sa snegom. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni.

Jutarnja temperatura od -3 do 1, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. U utorak slabljenje, a u sredu prestanak padavina. Krajem perioda hladnije.