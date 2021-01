VAKCINACIJA NA 165 PUNKTOVA! Đerlek najavio: Evo kada počinje imunizacija vojske, policije i prosvetara protiv korone

U Srbiji je u toku vakcinacija zdravstvenih radnika protiv virusa korona.

Mirasad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, rekao je tom povodom da „kao što je i najavljeno, vakcinacija je započeta od stubova zdravstvenog sistema - kliničkih centara, a već danas vakcinacija se sprovodi u opštim bolnicama širom Republike Srbije.”

- Otvaramo novih 40 punktova - rekao je Đerlek u Šapcu gde je bio u društvu gradonačelnika dr Aleksandra Pajića i čelnika ovdašnjih zdravstvenih ustanova. - Došao sam u Šabac da bih se upoznao sa stanjem na terenu. Ovo je prilika da razgovaramo sa građanima, kako bi imunizacija bila što uspešnija. Već od sutra proširujemo broj vakcinacionih punktova širom Republike Srbije na još petnaest, tako da ćemo ukupno imati 165. Nastavljamo vakcinaciju i u Gerontološkim centrima, želimo da to završimo što pre. Posle prelazimo na starosnu grupu 75 plus, kojih ima oko 500.000 u celoj Srbiji. Imamo još jednu grupu, a to su mlađi od 65 godina sa komorbiditetima. Na ovaj način mi bismo završili prvu fazu vakcinacije, gde očekujemo da oko 720.000 naših građana bude vakcinisano.

Po Đerlekovim rečima, sledi prelazak na drugu fazu u kojoj su državne službe, lokalne samouprave, prosveta, vojska, policija...

- Ukupno je reč o oko 740 000 ljudi - naveo je dr Đerlek. - U trećoj fazi imamo još jednu veliku grupu od 1.700.000 ljudi, čime bismo došli do kolektivnog imuniteta koji svi željno iščekujemo jer bez toga nema pobede nad Kovidom-19. Zdravstveni sistem je dobro organizovan i ne sumnjam da ćemo u tome uspeti. Pokazali smo to za ovih devet meseci, jer bez jakog zdravstvenog sistema ne možemo pričati o ekonomiji, prosveti kao i drugim sferama koje su nam izuzetno bitne. Raduje me što je jedan od tri Vladina prioriteta jačanje zdravstvenog sistema Republike Srbije. Nadam se da ćemo za nekoliko meseci uspeti da savladamo kovid 19“.

Pri čovek Šapca dr Aleksandar Pajić, zahvalio se Ministarstvu zdravlja “što na ovako valjan, odgovoran i blagovremen način misli o građanima Republike Srbije”.

- Napomenuo bih da su u prvom kontigentu vakcinu primili korisnici Gerontološkog centra u Šapcu. Danas Fajzerovu vakcinu primaju zdravstveni radnici Opšte bolnice u Šapcu koji rade u kovid zoni. Zadovoljstvo je što država ulaže na ovakav način u rešavanje velikog svetskog problema, a to je kovid 19. Ponosan sam na naše zdravstvene radnike koji ulažu ogroman napor, kako bi se izborili sa ovim virusom i sačuvali ljudske živote. Siguran sam da će u narednom periodu posle zdravstvenih radnika imati priliku da se vakcinišu i ostale grupe našeg stanovništva, kako bismo se najzad izborili sa ovim problemom – rekao je šabački gradonačelnik Pajić.

Zdravstveni radnici danas su primili prvu dozu vakcine, a druga sledi za 21 dan. Računa se da će, potom, za sedam do 10 dana steći potpunu imunizaciju.

- To je za nas izuzetno značajno jer smo od 9. jula kovid bolnica, imali smo oko 1.500 hospitalizovanih. Od marta do sad bilo je oko 170 zdravstvenih radnika inficiranih kovidom. Vakcina je moćno oružje da se zaštitimo. Zahvaljujem se državi, Ministarstvu, institutu „Dr Milan Jovanović Batut“ i svima koji učestvuju u borbi protiv ove pandemije - poručio je dr Slobodan Popović, direktor Opšte bolnice u Šapcu.