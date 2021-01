Da li nas čeka novi korona talas? KREĆE UDARNI VIKEND KOLAPS, a evo šta nas čeka kada gastarbajteri odu iz Srbije

Proslavili smo praznike kako-tako i sada je već vreme da se vraćamo svojim radnim obavezama. Pred nama je vikend kada će se najviše naših ljudi iz inostranstva vratiti u zemlje u kojima žive i rade, a virus korona diktira uslove pod kojima će se taj odlazak desitii i šta nas potencijano čeka kada odu.

Poznato je da se tokom praznika mnogi naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu vraćaju u domovinu. Takođe, zna se da je ove godine najmanje ljudi ušlo u Srbiju iz inostranstva u proteklih 30 godina, ali svakako da je jedan broj odlučio da praznike provede sa porodicom i prijateljima u Srbiji. Tako je i ove godine vikend posle Božića postao "udarni" na granične prelaze kada najviše ljudi izađe iz Srbije.

O tome koliko je ljudi došlo u Srbiju i tokom ovih korona praznika svedoče gužve koje se već sada formiraju na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Situacija takođe nije idelana i na graničnim prelazima sa Bugarskom i Severnom Makedonijom, ali na ulasku u Srbiju.

Iako su naši epidemiolozi apelovali na građane da tokom praznika izbegavaju okupljanja kako bi se izbegli "postpraznični" pikovi i novi talasi, to se ipak nije u potpunosti ispoštovalo. Dokaz tome i jeste današnje stanje na granicama.

Nakon praznika novi talas?

Postavlja se pitanje da li će nakon njihovog odlaska i svi praznika dočekati novi talas

Epidemiolog Branislav Tiodorović i član Kriznog štaba neposredno pred Novu godinu izjavio je da se baš ovoga pribojava.

- Bojim se okupljanja. Svako veruje da kada ispraća staru godinu da odbacuje i sav teret sa leđa i okreće se nekoj lepšoj budućnosti i onda mora da to proslavi. Sledi nam Božić, veliki praznik, ali da li možemo ove godine da ga proslavimo tako što ćemo da budemo u uslovima gde nas neće biti puno, gde ćemo poštovati sve mere, gde ćemo moći u isto vreme da budemo i veseli i odgovorni? Znajte da mi dnevno za jednog bolesnika potrošimo 1.000 evra na terapiju. Da li država sve to može da podnese, uz to, lekari su nam umorni. Ako sada sve odradimo kako treba, onda će sledeća godina biti kako treba, ako ne, ovo će trajati mesecima - rekao je Tiodorović tada.

O ovome je govorio i imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković koji je rekao da trenutni pad brojki ne odražava realno stanje, već ćemo za nedelju dana videti pravi broj zaraženih. On je takođe dodao da postoji potencijal da se stanje tada pogorša.

Kolateralna šteta



Na kraju dana, kako bilo, kolateralna šteta su ljudi. Pa tako i naši gastarbajteri koji nisu videli svoju porodicu i prijatelje u domovini već skoro godinu dana, a i oni koji su se i osmelili da ipak provedu neko vreme sa najmilijima, zemlje iz kojih dolaze na ulasku ih uslovljavaju raznim propisima.

Na kraju balade, smanjen broj dolazaka ponajviše su sprečile upravo te procedure koje je neophodno ispuniti za ulazak u određene evropske zemlje.

Nemačka

Tako, na primer, naši gastarbajteri iz Nemačke moraju prvenstveno da priušte sebi minimum 12 dana odmora i 9.000 dinara (toliko kod nas košta PCR test koji je neophodan ako ne želite ili ne možete da budete u dvonedeljnom karantinu kod nas) ako požele "luksuz" da vide svoje prijatelje i porodicu u Srbiji i to na par sati.

Naime, gastarbajteri po povratku u Nemačku moraju da provedu minimum deset dana u karantinu, osim u izuzetnim situacijama kada karantin nije obavezan i možete biti pošteđeni njega samo uz negativan PCR test koji u ovoj zemlji košta 100 evra. Takođe, naši ljudi u Nemačkoj moraju da popune elektronsku prijavu, a potvrdu koja se dobije potrebno je predočiti na graničnom prelazu.

Austrija

Za sve one koji žive i rade u Austriji, situacija je nešto povoljnija, ali više "udara po džepu". Dakle na ulasku u zemlju neophodno je predočiti lekarsko uverenje o svom zdravstvenom stanju kao i PCR test koji nije stariji od 72 sata. Ukoliko nemate ništa od navedenog, idete u desetodnevni karantin i u obavezi ste da se o svom trošku testirati u roku 48 sati. Ukoliko se ispostavi da je test negativa i izolacija se prekida.

Italija i Švajcarska

Ulazak u Italiju nema previše komplikovanih pravila, ali niko nije rekao ni da je "bezbolan". Jedina pravila koja važi za Italiju je da imate prijavu na granici da ste putavali, a po ulasku obavezan je četrnaestodnevni karantin bez izuzetka.

Slična situacija važi i za naše državljane koji imaju regulisano prebivalište u Švajcarskoj, s tim da oni po ulasku moraju da provedu deset dana u izolaciji. Kao i u Italiji, negativan PCR ih ne oslobađa obaveze karantina.

Nove mere posle nedelje?

Podsetimo, u Srbiji su na snazi trenutno mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru, ograničen rad prodavnica prehrambenih proizvoda do 21 sat, dok ugostiteljski objekti, tržni centri i ostalu mogu da rade do 20 sati. Takođe važi i zabrana okupljanaja više od pet ljudi.

Srbija je uvela pravilo da je za ulazak u našu zemlju neophodan negativan PCR test ili umesto toga deset dana u karantinu, ali ta mera je bila ograničena do 10. januara, odnosno do ove nedelje.

Da li će ove mere biti produžene ili će biti ukinute sledeće nedelje odlučivaće se na novoj sednici Kriznog štaba za koju datum još nije preciziran.