MINISTAR STEFANOVIĆ: Svaki vojnik je poseban već po tome što je izabrao da služi Srbiji

Ministar odbrane Nebojša Stefanović u autorskom tekstu za “Blic” otkriva sve snage srpske vojske i šta u narednom periodu čeka običnog vojnika.

72. specijalna brigada

- Energija i vrhunska obučenost. To su prve dve asocijacije na pripadnike naše 72. brigade za specijalne operacije. Svakako je reč o najbolje opremljenoj jedinici Vojske Srbije, koja pažljivo prati savremene bezbednosne izazove i koja je uvek spremna da reaguje. Jedinici koja je uvek i svuda na visini zadatka i koja je rame uz rame sa najmoćnijim vojskama sveta. Gledao sam kako savladavaju najsloženije prepreke i obavljaju treninge koji su toliko složeni da zahtevaju svu snagu jednog specijalaca, a kamoli običnog čoveka.

Služiti svojoj zemlji u ovako elitnoj jedinici čast je za svakog vojnika, ali ujedno nosi i odgovornost da budete najbolji. Zato njenim pripadnicima moramo ukazati sve poštovanje. Iako mladima danas, kada na našu sreću živimo u mirnoj i sigurnoj zemlji, deluju kao filmska atrakcija, pripadnici 72. brigade su junaci našeg naroda. Branili su svoju otadžbinu kada je bilo najteže ne pitajući šta je cena, pa čak to bio i njihov život.

Dužni smo da pamtimo 24 pripadnika ove jedinice koja su položila život za Srbiju i da se staramo o njihovim porodicama. Dužni smo takođe da kao država kontinuirano ulažemo u opremanje, obuke i bolji standard pripadnika 72. brigade, kako bi nastavili da budu bedem odbrane Srbije od svih mogućih izazova i pretnji i garant mirnog sna svih naših građana. Takođe, poseban kuriozitet je i što sam prilikom obilaska ove jedinice susreo svog imenjaka i prezimenjaka, starijeg vodnika Nebojšu Stefanovića.

63. padobranska brigada

- Mukotrpno zasluženo poštovanje. To najbolje opisuje ovu jedinicu Vojske Srbije. U svojoj misiji za čast i za otadžbinu današnji pripadnici vode se visokim kriterijumima koje su ispisivale generacije i generacije njenih pripadnika u prethodnim decenijama njenog postojanja. Danas Srbija svojim herojima ukazuje poštovanje i čuva sećanje na njihova dela, ali i ulaže u modernizaciju i napredak jedinice i obučenost novih generacija njenih pripadnika, što nije bila praksa u nekim prethodnim vremenima.

Opremanje i poboljšanje uslova rada 63. padobranske brigade će se nastaviti i u narednom periodu, kako bi ovi sjajni ljudi znali da imaju bezrezervnu podršku države u predanoj borbi za sigurnu Srbiju. Podsetiću, u ovom trenutku svetom putuje zastava ove elitne jedinice, koju će do oktobra prenositi iz ruke u ruku njeni veterani. Nakon obilaska Srbije, Evrope i celog sveta, vratiće se u Niš taman za rođendan brigade. U ovom trenutku stigla je u Sloveniju, a na svom putovanju stići će i do Nijagarinih vodopada i do Aljaske, a potom se vratiti svojoj kući, odnosno u Srbiju. Zahvalni smo veteranima Vojske koji su pokrenuli ovu akciju. Кao zemlja i narod ne smemo se odricati svoje istorije i tradicija ukoliko želimo da gradimo bolju budućnost za našu decu.

Vojni avioni i helikopteri

- Naše RV i PVO danas raspolažu najnovijim sredstvima, poput modernizovanog MiG-29 i „pancira“, koja ih čine i zavidno opremljenim i za svaki respekt u regionu i što je najvažnije snažnim garantom sigurnosti našeg neba. Tu naravno nećemo stati jer nam slede i nastavak modernizacije aviona “orao”, radara P-12 i P-18 i mnogih drugih sredstava, kao i remonti “gazele” i “game”, raketnog sistema “neva”…

Međutim, kao i u svim našim komandama i jedinicama, tako i u RV i PVO ljudi su naš najveći resurs. Кada upoznate naše pilote, tehničare i druge zaposlene u RV i PVO, ostanete prosto bez teksta. To su tihi heroji naše zemlje koji se neprekidno obučavaju, koji danonoćno čuvaju naše nebo i daju cele sebe da bi naša zemlja bila bezbedna.

Ne žale se ni na šta i ne traže čak ni hvala za to što rade, ali im mi dugujemo da im pokažemo da se njihov rad ceni. Кao što volim da kažem, nisu nam dovoljni ni novi avioni ni tenkovi ako za komandama nemamo obučene i sposobne ljude.

Šta čeka običnog vojnika

- Nema običnog vojnika. Svaki vojnik je poseban već po tome što je izabrao da služi Srbiji i da svoj život posveti njenoj odbrani. Sve njih u ovoj godini očekuje poboljšanje standarda. Bez zadovoljnog vojnika nema jake i snažne vojske. Zaposleni u Vojsci Srbije dobiće ove godine, pored povećanja od pet odsto za javni sektor, i 10 odsto veće plate.

To uvećanje neće biti linearno, već će najviše dobiti vojnici sa najmanjom platom – vojnici po ugovoru, razvodnici, desetari, mlađi vodnici, pa podoficiri i na kraju oficiri. Veoma sam zahvalan predsedniku Vučiću što je prepoznao važnost toga da se ulaže u plate vojnika. Vojnik štiti državu beskompromisno i ključno je da oseti da država stoji iza njega, obezbedi mu dobra primanja i mogućnost da najpovoljnije reši stambeno pitanje.

Novo oružje i nova oprema

- Nastavljamo sa kontinuiranim opremanjem i modernizacijom u skladu sa iskazanim potrebama Generalštaba Vojske Srbije. Zahvalan sam Milanu Mojsiloviću na odličnoj saradnji tokom ova prva dva meseca otkako sam preuzeo resor. Mislim da je izuzetno važno što Ministarstvo i Vojska dišu kao jedno. Značajno mi je da znam šta je to što vojnici misle da je važno i da im je potrebno. U prethodnom periodu učinjeno je mnogo na opremanju, ali svakako da nastavljamo taj proces jer se i bezbednosni izazovi u savremenom svetu ubrzano menjaju.

Naše strateško opredeljenje kao zemlje je vojna neutralnost, što znači i da težište u našem opremanju jeste domaća industrija, kako bismo što manje zavisili od uvoza iz inostranstva. U narednom periodu očekuju nas nabavke koje su proizvod domaće pameti, počev od borbenih vozila “miloš” i “lazar”, oklopnih transportera BOV OT, oklopnih vozila MRAP, robotizovanih vozila “mali miloš”, zatim nabavke “ognja”, “nore”, PASARS-a…

Naravno, slede nam i nabavke opreme iz inostranstva od različitih partnera kojom ćemo biti još efikasniji i snažniji. Takođe, svi mi u sistemu odbrane zahvalni smo predsedniku Vučiću na dodatnim sredstvima koja će biti uložena u nabavke novih borbenih sistema.