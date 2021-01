Korona zna toliko brzo da razori pluća da od od njih ne ostane gotovo ništa, čak i kod mladih koji iz punog zdravlja završavaju na respiratoru, pa i umiru. Od crne slike pluća s dva krila, kakvu svi znamo, neretko se dolazi do takozvanih belih pluća - pošast ih skroz zbriše!

Obolevaju i mladi

Radiolog prim. dr Ðorđe Lalošević, načelnik službe za radiološku dijagnostiku KBC „Dragiša Mišović“ kaže da se na snimcima skenera jasno vidi kako korona brzo razara pluća.

- Najviše me je iznenadilo to što izaziva teške promene na plućima kod mladih ljudi. Ne obolevaju i ne umiru samo stari i oni koji imaju komorbiditete, to jest druge bolesti, već i mladi koji nikad nisu imali nijednu težu bolest. Najednom, iz punog zdravlja, ide jako loša slika i jako loše prognoze. I iznenađen sam brzinom napredovanja bolesti, za dan-dva situacija može drastično da se promeni. Iako uložimo maksimalne napore, damo sve moguće lekove i terapije, dešava se da organizam to ne prihvata i gubimo pacijenta - kaže dr Lalošević.

On dodaje da postoje četiri faze kroz koje prolaze pluća pacijenta s kovidom 19, a da na skeneru skor ide od 0 do 25, koji je i najgori i smrtonosan.

- Najpre ide takozvano mlečno staklo, kada se najmanji delovi pluća pune tečnošću, a što ne može da se vidi na rendgenu. Onda se pluća popločavaju, što vodi ka zapaljenju, i dolazimo do treće faze - konsolidacije, koja je i vrhunac bolesti, gde je pneumonija, najčešće obostrana, u punom jeku. To je neki 11-12. dan bolesti i nakon toga ili spasemo pacijenta ili, nažalost, sledi ARDS - akutni respiratorni distres sindrom, koji se završava fatalno - objašnjava dr Lalošević. On nam je pokazao snimak pluća pacijenta sa skorom 25, koji je preminuo na respiratoru, kao i pacijenta koji je takođe imao katastrofalan skor - 23, a uspeo je da se izvuče.

Sačekati snimak

Snimanje pluća, dodaje dr Lalošević, treba da se radi najranije četiri-pet dana od početka bolesti, nikako pre: - Ako uradite odmah, može da vam da lažnu sliku da je sve u redu, što se i meni desilo kad sam saznao da sam pozitivan. Snimak je bio čist i bio sam otpušten. Ali vrag je ubrzo došao po svoje - dobio sam obostranu upalu pluća i završio u bolnici.

I pulmolog dr Tatjana Adžić Vukičević, direktorka kovid bolnice u Batajnici, iako i sama ima dugogodišnje iskustvo s plućnim bolesnicima, zatečena je onim što korona uradi.

- Strašno sam iznenađena kako brzo zna da napreduje i uništi pluća. Dešava se da promena kliničke slike bude toliko brza da se časkom dođe do takozvanih belih pluća. To se događa čak i kod mladih. - Ako se ne preduzme nešto, vrlo brzo se to završava fatalno - kaže dr Adžić Vukičević i dodaje da se, na sve to, ponekad i ne zna da li bolesnik ima neku pridruženu bolest, što dodatno komplikuje situaciju.

Ona ističe da se zbog svega toga moraju davati velike doza kortikosteroida, uz kiseonik, antibiotik i niskomolekularne heparine.

Faze napada korone na pluća 1. MLEČNO STAKLO 4-5. dan od početka bolesti. Acinusi – najmanji delovi pluća pune se tečnošću i ona gube svoju funkciju 2. POPLOČAVANJE 8 – 10. dan od početka bolesti. Vodi ka pravom zapaljenju pluća, koje se tek vidi rendgenu (mlečno staklo se ne vidi na rendgenu), vide se razni izlivi na plućima 3. KONSOLIDACIJA 11-12. dan bolesti. Pravo zapaljenje pluća i sam vrhunac bolesti. Iz ove faze se ide na ovu ili onu stranu. Sledi ili oporavak ili smrtni ishod 4. REZOLUCIIJA – faza kod onih koji prežive i idu ka oporavku. Stvaraju se takozvane fibrozne trake, ožiljavanje, gde se jasno vide ožiljci ostali od bolesti, ali i znak da sledi oporavak

Bakterijska upala JASNA RAZLIKA

- Jasno se vidi razlika između upale pluća izazvane virusom i bakterijom. Bakterijska je obično jednostrana i jasno konsolidovana, dok virusna, što je vidi i kod korone, zahvata cela pluća - navodi Lalošević.

Dr Danilo Bošković: OTKRIVALI SMO I TUMORE

Dr Danilo Bošković iz KBC „Dragiša Mišović“ nam kaže i da su brojnim kovid pacijentima na skeneru nalazili druge bolesti, pa i tumore.

- Imamo i slučajeva da na skeneru otkrijemo tumore pluća za koje ljudi nisu ni znali, pa kad se izleče od kovida, idu da se bore s njima. Nalazili smo i limfome, tumore u abdomenu, jer snimanjem pluća zakačiš i deo stomaka. Takođe i promene na kičmi - objašnjava dr Bošković.