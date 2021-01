ŠTA ĆE BITI SA MERAMA? Pred članovima Kriznog štaba je odluka o merama na granici - EVO KAKVI NAM MESECI SLEDE!

Najveći deo praznika je za nama, preostaje još doček Pravoslavne Nove godine, pa je vreme da se podvuče crta i diskutuje o postojećim merama u Srbiji. Osim toga, sutra ističe rok merama na granicama, te je izvesno da će Krizni štab zasedati već u ponedeljak kada bi trebalo da bude odlučeno da li važeće mere ostaju na snazi ili će doći do određenih izmena.

Zbog opravdane bojazni od širenja zaraze uoči praznika, Srbija je sredinom decembra uvela pravilo da je za ulazak u našu zemlju neophodan negativan PCR test ili umesto toga deset dana u karantinu (isključivo za srpske državljane). Budući da je ova mera oročena do sutra, 10. januara, nameće se logično pitanje da li se obavezan PCR prilikom ulaska u zemlju ukida ili nastavlja da važi?

Ono što je sigurno jeste da će odluka o tome biti doneta na narednoj sednici Kriznog štaba za koju datum još nije preciziran. Ipak, kako pišu "Novosti", u ponedeljak će se raspravljati o merama za ulazak u našu zemlju, potvrđeno je u tom listu u Kriznom štabu.

Inače, ministar zdravlja Zlatibor Lončar juče je izjavio da isključivo od epidemiološke situacije zavisi da li će mere na granicama biti produžene i posle 10. januara.

- Sve će zavisiti od epidemiološke situacije kakva bude u tom momentu: koliko ima pregleda, koliko zaraženih, kakva je popunjenost bolnica, obuhvat vakcinacijom... Samo na osnovu toga ćemo donositi mere. Nama nije cilj da nekoga maltretiramo, niti da otežavamo putovanja. Na prvom mestu je zaštita građana i zdravstvenog sistema - rekao je Lončar.

Napominje da će, ako situacija bude dobra, biti urađeno sve što je moguće da se olakša građanima da ulaze i izlaze iz Srbije.

- To sve od nas zavisi. Ako se budemo ponašali po preporukama, biće nam bolji rezultati, moći ćemo te mere da relaksiramo - istakao je ministar i apelovao na sve da ne izlaze prerano sa stavovima da će mere da popuštaju, ostanu iste ili da budu pooštrene, jer to izaziva konfuziju kod građana.

Struka nije za popuštanje mera

Deluje da članovi Kriznog štaba poštuju ovaj apel ministra Lončara, budući da poslednjih dana nema konretnih izjava o tome u kom smeru će biti donošene odluke o merama.

Međutim, "Novostima" je potvrđeno da u medicinskom delu Kriznog štaba smatraju da mere za ulazak u zemlju treba da ostanu na snazi bar još neko vreme, čak i ako broj novih slučajeva zaraze i dalje bude padao.

Razlog je novi soj virusa, koji bi mogao da se unese iz inostranstva. Na to su se, uostalom, odlučile i mnoge druge zemlje, koje su mere produžile i do polovine februara.

Šta će biti sa ostalim merama?

Svakako, ne treba zaboraviti da su u Srbiji trenutno na snazi mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru, ograničen rad prodavnica prehrambenih proizvoda do 21 sat, dok ugostiteljski objekti, tržni centri i ostalu mogu da rade do 20 sati. Takođe važi i zabrana okupljanja više od pet ljudi.Iako lekari svakoga dana apeluju da se praznici proslavljaju samo u krugu porodice, da se ove godine udzržimo svih okupljanja, ipak deo građana iskoristio je lepo vreme za šetnju, druženje...

Posledice toga videćemo kroz nekoliko dana, ali bilo kako bilo, odavno je poznato da medicinski deo Štaba nije za prerano popuštanje mera.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović izjavio je za "Blic" da se plaši praznika, odnosno okupljanja. Od toga direktno zavisi da li ćemo imati još jedan pik, koji se, kako je rekao prof. dr Tiodorović, može očekivati krajem janura, a zatim bi uzeo maha negde u februaru.

- Mogu da razumem da su pogođeni ugostitelji, da ja za njih sve to strašan udar, sve razumem, ali znajte da mi dnevno za jednog bolesnika potrošimo 1.000 evra na terapiju. Ako sada budemo odgovorni, onda će sledeća godina biti kako treba, ako ne, ovo će trajati mesecima - istakao je on.

I njegov kolega, epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon nedavno je izjavio da se može očekivati da posle Božića dođe do porasta broja obolelih.

- Ja mislim da je i sam doček Nove godine, to jest, to što ga nije bilo u organizovanom smislu, znatno usporilo ovaj virus. Tu nema dileme. Bilo je malo opuštanja tokom nekih lepih dana. Može se očekivati da posle Božića dođe do nekog blagog porasta, mada je u Beogradu već nastao taj blagi porast, vidi se da brojke opet malo rastu - kazao je dr Kon.

Prema njegovim rečima, ne može se očekivati da će "krivulja" drastično da padne, "jer nismo imali totalno zatvaranje", a to je jedini način da tako drastično padne.

Kisić: "Videli da virus iskoristi svaku našu slabost i opuštanje"

Ministarka rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević, rekla je da se sastanci Štaba održavaju redovno i da će javnost biti obaveštena o sledećem sastanku. Kako je istakla, čak i ako se odluči da se određene mere popuste, moramo da se ponašamo kao u prethodnom periodu.

- Imamo vakcinu, to jeste svetlo na kraju tunela, ali i dalje moramo odgovorno da se ponašamo, jer smo videli da virus iskoristi svaku našu slabost i opuštanje - navela je za RTS Kisić Tepavčević.

Imunolog dr Srđa Janković istakao je da trenutni pad broja zaraženih nije realno stanje, te da će videti za nedelju dana realno stanje, a uvek postoji potencijal da se situacija pogorša.

Vesić: "Čim počne imunizacija, tražićemo da dođe do novog popuštanja mera"

Nije poznato ni da li će biti novih izmena o radu ugostiteljskih objekata. Ipak, sudeći prema izjavi zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, uskoro bi moglo da dođe do popuštanja mera koje se tiču privrednog sektora.

- Očekujem da Krizni štab potvrdi da se i posle 11. janura nastavi isti režim rada privrede odnosno da ugostiteljski, maloprodajni objekti kao i oni koji rade u sektoru usluga nastave da rade do 20 sati - rekao je za "Kurir" Vesić.

On navodi da će se tokom naredne nedelje sastati u Privrednoj komori Srbije sa predstavnicima ove organizacije i kompanija koje rade u sektoru usluga kako bi predložili novo ublažavanje mera kriznom štabu Vlade Republike Srbije čim počne masovna imunizacija.

- Beograd je ponudio Vladi Republike Srbije 17 punktova za imunizaciju koje ćemo da pripremimo i da ih održavamo. Moj posao je da obezbedim da građanke i građani Beograda, koji to žele, mogu brzo da prime vakcinu. Čim počne imunizacija, tražićemo da dođe do novog popuštanja mera kako bi kompanije koje rade u sektoru usluga mogle da rade duže. Privreda mora da radi. Znam da me napadaju zbog toga, ali ja sam u gradu odgovaran za ekonomiju Beograda, a to znači za radna mesta - istakao je Vesić.

Kako je naveo, Grad će da plati opremanje i održavanje punktova, deliće se leci građanima o potrebi vakcinacije, kao i da će prevoziti najstarije koji to žele a sami ne mogu da dodu na imunizaciju.

- Na tome ćemo raditi od ujutru do uveče samo da se što više ljudi vakciniše i da se vratimo normalnom životu, kao pre korone. Ovaj grad mora da radi i trebaju nam turisti. To je najveći interes Beograda. To će se dogoditi brže nego što očekujemo - istakao je zamenik gradonačelnika.