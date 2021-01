ZABELELA SE CELA SRBIJA - RHMZ UPOZORAVA! Danas i sutra OBILNE SNEŽNE PADAVINE, LED I KIŠA! (FOTO+VIDEO)

RHMZ upozorava na pojavu obilnih padavina danas i sutra u Srbiji, povećanje snega i pojavu ledene kiše.

Glavni grad, kao i ostatak Srbije jutros se zabeleo, pa je zima u Srbiju došla i vremenski, ne samo kalendarski.

RHMZ je najavio za danas i sutra u Beogradu veću količinu snežnih padavina. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od -1 do 1 stepen.

Obilnije padavine danas se očekuju na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji od 40 do 80 mm, a tokom dana u višim predilima će doći do povećanja visine snega za oko 30 cm, ponegde i više, u nižim predelima centralne, jugozapadne i južne Srbije oko 15 cm.

U drugom delu dana sneg će na jugu zemlje ponegde prelaziti u kižu koja će se lediti pri tlu. Više padavina se očekuje u centralnim, a obilne padavine u južnim krajevima Srbije i na Kosovu i Metohiji od 40 do 80 mm. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna od 0 do 3 stepena.

Prvi sneg došao i u Beograd 😊 pic.twitter.com/AIdzFSCopH — Aleksa (@AleksaOS20) 09. јануар 2021.

Juče se Avala zabelela, a sugrađani su iskoristili priliku da naprave Sneška Belića u skladu sa epidemiološkom situacijom pa je umesto šargarepe - imao zaštitnu masku!

Na planinama se sneg zadržao.

Sneg i narednih dana!

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 17. januara, u većini dana oblačno i hladno, povremeno sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, značajnije u višim predelima.

U ponedeljak na jugu ponegde i sa kišom koja će se lediti pri tlu. Od utorka mestimično slab sneg. Samo se u petak očekuje umereno oblačno i suvo. Dnevna temperatura padu i biće u granicama proseka ili malo ispod proseka.