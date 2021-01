DROBNJAK ZA PINK: Grade se četiri auto-puta, do kraja godine biće gotov Preljina-Požega! Evo da li će biti povećanja putarina

Zoran Drobnjak, direktor JP "Putevi Srbije", kaže da se u Srbiji radi na izgradnji četiri auto-puta i da je dinamika izvođenja radova velika.

Drobnjak navodi da se radi auto-put od Preljine do Požege, kao i da radovi treba da se završe do kraja godine.

- Ima dosta radova... Dinamika je velika, teren je težak, rade se dva tunela, deset kilometara, tu ima oko 47 mostova, to je 5 kilometara mostova. Radimo obilaznicu oko Beograda. To ćemo da završimo do 2022. godine - rekao je Drobnjak za Novo jutro TV Pink.

Kaže da će kada se završi auto-put putovanje od Beograda do Zlatibora trajati dva sata.

Drobnjak ističe i da je veliki poduhvat Moravski koridor, koji rade Koridori Srbije.

Upitan da li će biti povećanja cena putarina Drobnjak kaže da postoji ta ideja, ali da to neće biti urađeno zbog situacije sa koronom.

- Cena će biti ista do daljnjeg - naveo je Drobnjak.

PUTARI SPREMNI ZA SNEG

Drobnjak je rekao i da putare nije iznenadio sneg, da je sve čisto i da postoje 172 punkta na kojima je smeštena mehanizacija.

- U pitanju je 331 mašina, 572 kamiona, radnika ima 2.160, oni su uvek dežurni, sad je na snazi drugi stepen - naveo je Drobnjak.

Kako dodaje, na prilazima planinskim centrima sve je raščišćeno.