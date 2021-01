GUGL JE OVE DVE ZGRADE U SRBIJI IZBRISAO SA MAPE! Niko ne sme da ih fotografiše - EVO O ČEMU SE RADI

Posle nekoliko meseci snimanja, servis je u Srbiji konačno počeo sa radom 24.7.2014. godine.

Kada je 2007. godine Gugl pokrenuo projekat "Strit vju" ljudi širom sveta su bili uzbuđeni što će imati priliku da iz svog doma posmatraju gradove i zdanja od kulturnog i istorijskog značaja.

Priliku da bude deo virtuelne priče rame uz rame sa svetskim državama, 2013. godine, dobila je i Srbija, za koju je američka kompanija najavila da će biti predstavljena kroz snimanje 70 gradova i sela.Kada se 15.10.2013 godine, nešto iza 19 časova u Beogradu pojavio prvi Gugl automobil opremljen sa kamerom na krovu, Beograđani su oduševljeno reagovali. Da li u vidu šale da će se zagubiti u Borči ili Kaluđerici, da li zbog približavanja Srbije svetu ili zbog neobičnog izgleda automobila, tek niko nije ostao ravnoodušan.

U Srbiji dve zgrade zamućene

Kako to obično biva, krenule su i teorije zavera na društvenim mrežama i to ponajviše o tome šta Gugl sme da snima, a šta ne. Odnosno, koji su to objekti koji će smeti da se prikažu tokom virtuelne šetnje.

Pored prakse da se ne snimaju objekti osetljive namene, kao i vojni objekti koji se bluruju u čast pooštovanja prema državama, postoji još nekoliko pravila o privatnosti. Naime, kako je Gugl tada naveo na svojoj zvanično stranici korisnici mogu da zatraže dodatno zamućenje fotografije i da pored zamućivanja lica i registarskih tablica, zatraže zamućivanje celog automobila, kuće i slično.

Posle nekoliko meseci snimanja, servis je u Srbiji konačno počeo sa radom 24.7.2014. godine, a prvi gradovi koji su se našli na "Strit vjuu" bili su Novi Sad, Beograd i Niš.

Pregledom servisa utvrđeno je da na području Beograda nije moguće virtuelno posetiti dva objekta, Kovnicu novca na Topčideru i novu zgradu Američke ambasade u Beogradu, o čemu se povela polemika i na društvenim mrežama nakon što se pojavio post u kojem se navodi da je moguće videti vojni aerodrom u Batajnici, što nije bio slučaj i sa ambasadom SAD.

Naime, kako je već navedeno, Gugl u svom pravilniku o korišćenju i privatnosti Strit vjua, ima stavku po kojoj svako može da zatraži od njih da se određeni deo fotografije bluruje, što su kovnica novca i ambasada SAD iskoristile.