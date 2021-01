'NAJMANJE ŠEST MESECI' Dr Janković otkriva koliko može da traje IMUNITET OD VAKCINE

Očekujem da će imunitet od vakcine protiv korona virusa trajati bar nekoliko godina, izjavio je imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković.

On je rekao danas nakon imunizacije zdravstvenih radnika u dečijoj univerzitetskoj klinici "Tiršova" da se još pouzdano ne zna koliko će trajati imunitet od vakcine, ali da on očekuje da će to biti nekoliko godina.

- Ne znamo koliko će trajati zaštita. Prema preliminarnim podacima zaštita će trajati više meseci, ako ne i godina. Minimum je šest meseci. Ja lično očekujem da će trajati mnogo duže od toga. Nekoliko godina najmanje - rekao je on.

Na pitanje da li vakcinu treba da prime i oni koji su preležali korona virus, dr Janković je kratko rekao da treba i obrazložio svoje mišljenje.

- Zato što znamo da u retkim slučajevima osoba može da oboli ponovo. Naravno, potreban je razmak ne manji od mesec dana, poželjno je bar 2-3 meseca od ozdravljenja da ne bi vakcina bila tretirana od imunskog sistema kao deo infekcije, ali van toga nema nikakvog rizika. Pa čak i ako nema smiptoma i dijagnoza nije postavljena, nikakv rizik od vakcine ne postoji. Samo ta vakcina onda neće pomoći ni odmoći. Ali čim osoba ozdravi, ima smisla da primi vakcinu - objasnio je Janković.