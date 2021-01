NIGDE BEZ ZIMSKIH GUMA I POTREBNE OPREME ZA SNEG: Proklizavanje može biti pogubno, a kazne i do 800.000 DINARA

Kazne za gume koje nisu u skladu sa vremenskim uslovima mogu biti paprene.

Protekle noći i danas sneg je nastavio da pada. Vozače očekuju klizavi kolovozi, magla, na pojedinim deonicama i poledica naročito ujutru i uveče, a uslovi za vožnju su izuzetno nepovoljni.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić ističe da je u ovakvim uslovima najvažnije na put krenuti sa zimskim gumama, ali i da vozimo što sporije i držimo odstojanje.

- Sve što radimo u saobraćaju u zimskim uslovima mora da bude bez iznenadnih pokreta – kočenje mora da bude lagano, a nema ni naglih skretanja, poručuje Pešić.

On je naveo da veliki problem na terenu predstavljaju vozači koji su neodgovorni i koji su u ovakvim zimskim uslovima na put krenuli sa letnjim pneumaticima.

- Jedno takvo vozilo kada imamo u saobraćajnom toku može da izazove velike probleme i da napravi velike zastoje, a onda i da neki vozači koji izgube vreme na taj način pokušaju da nadonade vreme i sve to sa sobom stvara mogućnost za nezgode - dodaje Pešić.

Kada je reč o vožnji u zimskim uslovima, ističe da su na prvom mestu zimske gume.

- Naš apel vozačima je da koriste zimske pneumatike, bez obzira što Zakon o bezbednosti saobraćaja dozvoljava i penumatike za sve četiri sezone. Zimski pneumatici na sva četiri točka, a posebno ovo važi ako idemo na destinacije gde su niže temperatiure, gde je moguća pojava snega - navodi Pešić.

Objasnio je da su zimske gume važne ne samo kada je na kolovozu sneg, već i pri niskim temperaturama.

- Letnji pneumatici već ispod sedam stepeni gube svoja svojstva, postaju plastičniji i samim tim put kočenja sa letnjim pneumaticima je znatno duži nego sa zimskim - objašnjava Pešić.

Sa letnjim gumama zaustavni put duplo duži

Naveo je rezultate jednog istraživanja, sa zimskim pneumaticima i dubini šare od osam milimetara pri 50 kilometara na čas potrebno nam je oko 30 metara da se zaustavimo, a ako imamo letnje duplo je veći zaustavni put – preko 60 metara.

Na pitanje kakve su kazne za vožnju sa letnjim gumama u zimskom periodu, Pešić kaže da najbolje što možemo da prođemo je da platimo novčanu kaznu koja je negde od 10.000 do 20.000 za vozače, a za pravna lica te kazne mogu da budu i do 800.000 dinara.

- Ono što je mnogo veći problem je da zbog toga što neko ima letnje pneumatike može da dođe do proklizavanja, do izletanja vozila u drugu polovinu kolovoza i do sudara. U takvim situacijama vozač postaje odgovoran za saobraćajnu nezgodu i pored novčanih kazni ima i problem što osiguravajuća društva će tražiti da nadoknadi štetu drugom licu - kaže Pešić.

Još jedna važna stvar, kako kaže Pešić, je što ukoliko se pokaže da je uzrok saobraćajne nezgode bio to što smo imali letnje gume, onda to povlači krivičnu odgovornost, a samim tim i krivično delo.

- Važno je da vozimo sporije u zimskim uslovima i da držimo odgovarajuće odstojanje. Ono što je izuzetno važno je da nema naglih pokreta, naglih kočenja - naglasio je Pešić.

Šta ako dođe do proklizavanja ili se zaglavimo u snegu

Ukoliko automobil krene da proklizava, važno je kakav sistem kočenja imamo.

- Da li imamo klasičan sistem kočenja ili sistem kočenja koji je sa ABS-om. Ukoliko imamo sistem kočenja sa ABS-om onda je lakše tokom kočenja da imamo upravljivost, ako imamo sistem koji je klasičan onda kada pritisnemo kočnicu vozilo gubi upravljivost i u takvim situacijama je izuzetno teško da ostanemo na putu i zato dolazi do izletanja i do saobraćajnih nezgoda - objasnio je Pešić.

Sve što radimo u saobraćaju u zimskim uslovima mora da bude bez iznenadnih pokreta – kočenje mora da bude lagano, a nema ni naglih skretanja, dodaje Pešić.

- Kontakt između podloge i pneumatika, odnosno gume, je mnogo slabiji u takvim uslovima i lakše dolazi do izletanja vozila sa kolovoza - ističe Pešić.

U zimskim uslovima može doći i do zaglavljivanja u snegu, a Pešić ističe da je upravo zbog toga veoma važno da nam rezervoar bude uvek napunjen, kao i telefon da možemo da javimo.

Savet vozačima je, navodi, da kada kreću na put se dobro pripreme i da ne veruju baš mnogo navigaciji.

- Često navigacija bira neke putanje i može da nas odvede na neke puteve drugog reda koji nisu tako dobro održavani i gde ćemo doći u takvu situaciju da se zaglavimo u snegu i da ćemo morati da tražimo pomoć - zaključio je Pešić.