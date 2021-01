''NIJE OSAM GODINA BILA KORONA''! Ministar Ružić za Pink o odluci da se raspust NE PROLONGIRA, a evo šta kaže o MALOJ MATURI (VIDEO)

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara 2021. godine, a nastava za učenike osnovnih i srednjih škola, odvijaće se po modelu koji je primenjivan od 1. septembra 2020. godine.

Krizni štab za borbu protiv koronavirusa saopštio je juče da će drugo polugodište u školama u Srbiji biti nastavljeno 18. januara, a ministar prosvete Branko Ružić, potvrđujući ovu odluku na TV Pink, dodaje da je zdravstveni deo Štaba jasno rekao da ne postoje epidemiološki razlozi da se raspust prolongira.

Škola će se, kako kaže, nastaviti po modelu od septembra – mlađi razredi (od 1. do 4.) ići će redovno u školu, učenici od 5. do 8. razreda kombinovaće odlazak u školu (3 dana) i online nastavu (2 dana), dok će srednjoškolci jedne nedelje učiti od kuće, druge odlaziti u klupe.

- Dugujemo zahvalnost deci, nastavnom i vannastavnom osoblju za sve što je urađeno dosad i ponavljam da obrazovni sistem nije bio mesto na kojem je dolazilo do transmisije virusa Kovid-19. Nadam se da će imunizacija pomoći da tekuću školsku godinu završimo na kvalitetan način i da vaspitno-obrazovni proces sticanja znanja bude onog kvaliteta koji će korespondirati sa potrebama i realnim okolnostima – kaže ministar za “Novo jutro”.

Nema razloga da se mala matura ne održi

Ružić ističe da nijedna generacija učenika ne sme i neće biti izgubljena, a kada je reč o maloj maturi, kako kaže, planirano je da se ona održi.

- U konsultacijama smo sa nadležnim zavodima i videćemo na koji način će se pristupiti maloj maturi. Svakako da će je biti i tu ne vidim nijedan racionalan razlog da se ona ne održi – kaže ministar.

On je podsetio da je mala matura kruna osmogodišnjeg školavonja i sertifikacija stečenog znanja.

- Upravo bi to dovelo do manjkavosti u sertifikaciji stečenog znanja u osnovnim školama koje se stiče osam godina. To je krajnja objektivna ocena znanja. Nije osam godina bila korona - naveo je Ružić.

Digitalizacija olakšala da se obrazovni sistem prilagodi vanrednoj situaciji

Ono što je u prethodnim godinama postignuto u procesu digitalizacije značajno je olakšalo mnoge sfere života, pa tako i obrazovni sistem koji se mnogo lakše prilagodio vanrednoj situaciji.

- Tu smo položili ispit uz, naravno, određene manjkavosti koje se događaju – kaže ministar.

Kako će se prilagoditi nastavni program i kako će se ocenjivati đaci?

Kada je reč o eventualnoj redukciji plana nastavnog programa, budući da je raspust krenuo nešto ranije, Ružić kaže da plan može da se redukuje do 20 odsto.

- Nekada treba biti inventivan i inovativan, a u skladu sa pravilnicima i planovima rada. Ne vidim tu veći problem. Kada je reč o pomeranju raspusta, on je pomeren kako bismo pomogli opštu borbu protiv Kovida-19. To ne znači da će biti manje radnih dana, sve će biti nadoknađeno – kaže Ružić.

Govoreći o ocenjivanju, ministar kaže da su jasno definisane izmene i dopune pravilnika o ocenjivanju u odnosu na broj ocene za nastavne predmete.

-Sve je jasno i taksativno navedeno, pojašnjeno i, uz adaptibilnost i predani rad dece, nema nikakve bojazni. Nadam se da ćemo uz imunizaciju doći na zelenu granu i da ćemo ovu školsku godinu privesti kraju koji će biti kvalitativno neupitan.

