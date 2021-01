VAŽNE INFORMACIJE O VAKCINI PROTIV KORONE - Ne primenjuje se kod dece, a žene koje bi da zatrudne NE BI TREBALO DA SE VAKCINIŠU

Penzioneri mogu da prime američko-nemačko cepivo bez problema, dok je prvi kontingent ruske bio ograničen na ljude do 60 godina.

Nadležni veruju da će pola miliona doza ruske vakcine koje uskoro stižu biti bez ograničenja za penzionere.

Više od 150.000 građana prijavilo se preko E-uprave da želi da se vakciniše, a doktorka Verica Jovanović, direktorka Instituta „Batut“, pozdravila je toliki odziv građana.

- Kada je reč o vakcinaciji dece, sve vakcine koje se proizvode i koje su u upotrebi tačno su definisane za uzrast koji može da bude obuhvaćen.

„Fajzerova“ je definisana za uzrast od 16 pa više godina. Važno je poštovati uputstvo za samu vakcinu. Sama borba protiv virusa se brzo razvijala. Svaka od vakcina može da bude u upotrebi kad prođe adekvatne kontrole. Kliničke studije se sprovode za određene uzrasne populacije i uverena sam da ćemo imati vakcinu za mlađe uzraste. Do tada poštovaćemo preporuke proizvođača. To znači, od 18 godina pa naviše za „sputnjik V“, a od 16 pa naviše godina za „Fajzerovu“. One su trenutno dostupne na našem tržištu - poručila je doktorka u razgovoru za Pink.

Što se penzionera tiče, „Fajzerova“ vakcina nema nikakva ograničenja kada su u pitanju stariji ljudi, a što se „sputnjika V“ tiče, prvi kontingent je, kako saznajemo, bio za osobe do 60 godina, dok drugi, koji se uskoro očekuje, od 500.000 doza, neće imati ograničenja.

Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje „Batut“, potvrđuje za Kurir da „Fajzerovu“ vakcinu mogu primiti i starije osobe, bez obzira na godine.

- „Fajzerova“ vakcina nema ograničenja. Kada je u pitanju „sputnjik V“, očekujemo nove količine vakcine i kada budu stigle, tačno će se znati uslovi. Očekujemo da ni tu neće biti ograničenja. Onako kako bude u instrukcijama same vakcine, tako će biti predstavljeno javnosti. Neće biti nikakvog rizika tokom vakcinacije - kaže Jovanovićeva i dodaje da „niko neće doći na vakcinalni punkt bez pregleda lekara, koji će takođe određivati koju vakcinu ko može da primi“.

Dr Tanja Jovanović, virusolog s Medicinskog fakulteta u Beogradu, istakla je da je potpuno svejedno koju ćemo vakcinu primiti, jer je imunitet koji se razvija posle vakcinacije potpuno identičan nezavisno od toga da li se radi o jednom ili drugom tipu vakcine.

- Kada je registrovana od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS), znači da se radi o vrlo bezbednoj, vrlo efikasnoj vakcini koja ima svoj određeni cilj - istakla je Jovanović za javni servis.

Takođe kaže i da još uvek nemamo dovoljno iskustva s virusom i ukoliko žene planiraju trudnoću ili ukoliko su trudne, ne treba da prime vakcinu. Dodaje da to ne znači da vakcina nije bezbedna, već da samo nije urađeno dovoljno ispitivanja.

Izabrani lekari zovu prijavljene za vakcinaciju: Do kraja nedelje poziv za starije od 74 godine

Direktor kancelarije za E-upravu Mihajlo Jovanović je rekao da su u toku intenzivne pripreme da stariji od 74 godine budu do kraja nedelje pozvani na vakcinaciju.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da će prioritet imati oni koji boluju od više hroničnih oboljenja, na primer, dijabetesa, hipertenzije i bolesti bubrega. Posle njih pozivaće se oni koji imaju od 64 do 74 godine.

- Izabrani lekar imaće zadatak da pozove pacijente i obavesti ih da mogu da dođu u dom zdravlja i da prime vakcinu - naveo je Đerlek i dodao da će se, ako sve bude kako treba, imunizacija okončati do sredine juna: - Mladi u najgorem slučaju na red mogu da stignu početkom maja.

Vakcine za zaposlene na fakultetima? Predsednica Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) prof. Ivanka Popović uputila je pismo ministru prosvete Branku Ružiću s molbom da se lično angažuje da se što pre obezbede vakcine protiv virusa korona za zaposlene na fakultetima. Ona je navela da bi se vakcinacijom obezbedila bolja zaštita zaposlenih koji se tokom predavanja, vežbi, konsultacija, ispita susreću s velikim brojem studenata.

Dr Srđa Janković: Alergični na penicilin mogu da se pelcuju

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korone dr Srđa Janković je gostujući u jednoj televizijskoj emisiji o „Fajzerovoj“ vakcini, koju je primio, rekao je da bi primio i bilo koju drugu ako se dokaže da je dobra, ali da je ova u tom trenutku bila dostupna za njega i njegove kolege

- Vakcina neće pomoći ako je neko već zaražen. PCR test se ne radi pred vakcinaciju - kazao je Janković i istakao da oni koji su alergični samo na penicilin nemaju od čega da strahuju, jer penicilin nije komponenta vakcine, budući da je veliki broj ljudi alergičan upravo na to.

Za cepivo se javilo 150.000 ljudi, u Srbiji 950 punktova

Na portalu E-uprava za vakcinaciju protiv kovida 19 prijavilo se 150.000 ljudi. Nova elektronska usluga za građane - iskazivanje interesovanja za vakcinu protiv virusa korona, puštena je prekjuče na adresi www.uprava.gov.rs. Usluga je jednostavna, popuni se obrazac u kojem građani ostavljaju ime i prezime, svoj JMBG, mejl adresu i kontakt telefon. U Srbiji ima 158 domova zdravlja sa više od 950 vakcinalnih punktova, te će svaki veliki grad imati mogućnost da ima jedan ili više vakcinalnih punktova.