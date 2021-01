GOJKOVIĆ: Prioritet države je vakcinacija građana i sticanje kolektivnog imuniteta! SVAKA VAKCINA KOJA SE REGISTRUJE U SRBIJI JE BEZBEDNA

U Srbiji je u prethodna 24 sata testirano 10.961 osobe , dok je novozaraženih 1.751. Preminuo je 21 osoba. Na respiratorima je 196 osoba.

Da podsetimo, danas su se članovi Kriznog štaba obratili javnosti uoči početka drugog polugođa i povratka đaka u školske klupe. Trenutno je na snazi zabrana okupljanja više od pet ljudi, obavezno je nošenje maski u zatvorenom prostoru, radno vreme prodavnica i tržnih centara je do 21, a kafića do 20 sati. PCR test je za ulazak iz zemalja regiona u Srbiju u međuvremenu je ukinut.

Epidemiolog Predrag Kon kaže da nije došlo do porasta broja zaraženih, ali i dalje, kaže, nije optimističan.

-Ne sme biti opuštanja. Ove mere su pokazale da deluju i da se ipak spušta taj broj. Pitanje je samo kako će biti dalje. Izašli smo iz te vanredne situacije. Svakako ne sme biti opuštanja - rekao je dr Kon.

Pokrajinski sekretar Vojvodine za zdravstvo Zoran Gojković da je situacija u Vojvodini ista kao u ostatku Srbije, i dodao da je situacija pod kontrolom.

-Situacija u Vojvodni je i dalje ista u poređenju sa ostatkom Srbije. Novi Sad i dalje dominira. Počinje se sa radom u delu novog kovid režima i to ne samo u Novom Sadu već i širom Vojvodine. U Beogradu će takođe Banjica biti spremna da primi nove pacijente – kazao je Gojković.

Stiže kineska vakcina

Kaže da je Srbija retka džava koja je uspela da nabavi vakcine tri proizvođača. On je potvrdio da stiže kineska vancina protiv kovida i da je započeta procedura vezana za to da li cepivo zadovoljava sve standardne po zakonima Srbije, koji su u striktnoj vezi sa zakonima evropskih zemalja.

-Ovo je tek početak vezano za vakcinaciju. Sutra treba da stigne kontigent kineske vakcine. Očekujemo da će od ponedeljka krenuti vakcinaciju ljudi koji su se prijavili. Ne želimo da dozvolimo da se dogode određeni propusti kao što se dešavalo u drugim zemljama. Svesni smo da je reč o živom sistemu, ali radimo na tome da vodimo računa o svemu. Želimo da da zadovoljimo sve one kojima je neophodna vakcinacija. Molim javnost za razumevanje, jer smo i mi kao zdravstveni sistem prvi put - kazao je Gojković.

Fajzer ima trajnu dozvolu

Doktor Gojković je objasnio i što se tiče dozvola za vakcine. - Fajzer je dobio trajnu dozvolu. Najpre se dobija privremena dozvola za uvoz. Ruska vakcina je trenutno pod privremenom dozvolom, a u toku je postupak za trajnu dozvolu. Isti slučaj je i za treću vakcinu - kazao je on. On je objasnio i zašto je veći broj uvezenih vakcina u odnosu na broj vakcinisanih. - Želeli smo da ljudi koji su vakcinisani dobiju revakcinaciju sa istom serijom vakcina. To ne znači da je nebezedno ako se vakcinišu drugom serijom, ali želeli smo da se i na taj način obezbedimo - kaže dr Gojković.