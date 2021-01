''SLUŠAJTE, NISAM JA NIČIJI!'' Dr Kon VIDNO UZNEMIREN na konferenciji: Evo kako je reagovao na SRAMNI NASLOV!

Epidemiolog Predrag Kon osvrnuo se na današnjoj sednici Kriznog štaba na nedavni intervju koji je zbog perfidno smišljenog naslova mnoge građane doveo u zabludu.

Sporni intervju tabloid je objavio pod naslovom "Umrli lekari se zaražavali na pauzama za kafu" koji je totalno istrgnut iz konteksta. Dr Predrag Kon je naglasio da je on pričao o kompletnoj situaciji zaraženih i obolelih zdravstvenih radnika.

- Kada vi date jedan ozbiljan intervju sa kojim sam bio jako zadovoljan, ali vidite naslov koji ne odgovara imate potrebu da objasnite šta se dešava. Evo i sada se uzemiravam, to duboko pogađa svakog od nas. Verujem da je taj naslov urađen tako da bi me doveli u sukob sa lekarima. Prva rečenica koju sam ja rekao je bila da ćemo ozbiljno da pristupimo broju umrlih lekara. Ostalo je bilo priča o tome gde je bilo zaražavanja. Kad neko paušalno procenjuje kako je došlo do umiranja živi u teškoj zabludi. Ako neko taj deo iseče ne želi istinu. Seče je samo u delu koje misli da je njegovo pravo. Daleko je to od profesionalnog. Traumatično je što nam umiru lekari, ali priča da se to dešava samo iz jednog razloga je besmislena - rekao je Kon.

Epidemiolog je naglasio da se u Kriznom štabu nalazi samo da bi branio zemlju od pandemije.

Jednom za svagda, nisam ja ničiji, ja sam ovde da branim zemlju od virusa i to je sve. Ja sam čovek koji čeka da ode u penziju. Istog momenta kad neko misli da ne zadovoljavam - odlazim. Mirno i bez ikakve pompe. Nikome više neću dati izjavu kad se to desi - rekao je primetno uznemireni Kon.

Zbog spornog naslova Kon je na društvenim mrežama dobio veliki broj uvreda i pretnji.

Šta je zapravo rekao Kon

– Prvo što sam rekao u tom intervju je da ćemo ozbiljno pristupiti činjenici koliko je lekara umrlo, sve ostalo je priča o tome gde je došlo do zaražavanja. Normalno da ne govorim o crvenoj zoni, već sam govorio od uopšte mestima zaržavanja. Ali kada neko to uzme i to iseče, onda je to zlonamerno – izjavio je Kon.

– Imamo ovde ozbiljne izveštaje o zaraženim lekarima i to je sve ozbiljno ispitano. Kako je moguće da neko misli da epidemiologija to ne prati? Kako postoje ljudi koji misle da mi ne želimo da saznamo šta se desilo sa ljudima koji su požrtovani? Ja sam govorio i o mestima gde su respiratori kao mestima gde ima mnogo virusa.

Ima nekih koji kažu da im više nisam kolega. Oni meni jesu kolege. Treba da izađem na neki dijalog sa onima koji me nazivaju podrepašem. Nisam ja ničiji, to da se zapamti (lupa šakom o sto) ja sam ovde da branim ovu zemlju od virusa. Odavde idem istog momenta ukoliko neko misli da ne zadovljavam u toj borbi, blanko ostavka je uvek spremna – zaključio je dr Kon.