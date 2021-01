U Srbiji zabeleženo 12 slučajeva NEŽELJENIH EFEKATA! Zelić iz Agencije za lekove o neočekivanim reakcijama na vakcine

Neželjene reakcije prijavljene su za "Fajzerovu" vakcinu koja se najviše i primenjuje u Srbiji.

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) rekao je večeras da u Srbiji nisu zabeležene neočekivane reakcije na vakcine protiv korone, a da je do sada bilo 12 neželjenih reakcija koje su se odnosile na povišenu temperaturu, glavobolju ili malaksalost koja traje nekoliko dana.

On je rekao da se sve reakcije pažljivo prate putem Nacionalnog centra za farmakovigilansu pri Institutu "Batut" i da broj ljudi koji su imali neželjene reakcije nije neuobičajen.

"Tu se ne evidentiraju sve neželjene reakcije, kao što su bol na mestu primene, crvenilo, blag otok ili blaga temperatura. Tražimo neke neočekivane, kojih nije bilo ili ozbiljnije neželjene reakcije kojih je bilo izuzetno malo i uglavnom su se odnosile na sistemske poremećaje kao što je povišena temperatura, glavobolja, malaksalost koja traje nekoliko dana", istakao je Zelić.

Dodao je da su u konstantnoj vezi sa monitoring centrom Svetske zdravstvene organizacije i sa samim proizvođacima cepiva koji imaju obavezu da periodično izveštavaju Agenciju za lekove o bezbednosti vakcina.

Zelić je rekao da su neželjene reakcije prijavljene za "Fajzerovu" vakcinu koja se najviše i primenjuje u Srbiji.

Govoreći o alergijskim reakcijama na vakcinu kompanije "Fajzer", Zelić je istakao da se pod burnim alergijskim reakcijama smatraju šokovi, kada je neophodna hospitalizacija i primena adrenalina i urbazona i da se to ne može pomešati sa alergijskom kijavicom.

"Ono što je bitno jeste da su alergijske reakcije na koje mi ukazujemo one koje se odnose na sastojke vakcine. To su zaista retki slučajevi kada pacijenti koji inače imaju burne reakcije na najrazličitije uzroke i nedefinisane uzroke mogu da budu alergični na neke od sastojaka vakcina i tada se preporucuje dodatni oprez", naglasio je Zelić.44Dodao je da je u celom svetu evidentiran mali broj takvih reakcija, kao i da je to jasno definisano u uputstvima koja su dostupna na sajtu Agencije za lekove.

Pavle Zelić je naveo da iz Kine stiže vakcina "Sinofarm", dok vakcinu "Sinovak" proizvodi drugi proizvođač.

"Srbija ce dobiti 'Sinofarm' vakcinu. Stručnjaci Agencije u ovom trenutku rade na proceni dokumentacije kako bismo, kao i za prethodne vakcine, u najkraćem mogućem roku, poštujući naše visoke standarde i zakone i podzakonska akta koji važe i koji su usaglašeni sa visokim normama koje važe u EU i drugim razvijenim zemljama mogli da kažemo da su vakcine kvalitetne, efikasne i bezbedne", rekao je Zelić.

Kako je rekao, efikasnost "Sinofarm" vakcine, u zavisnosti od izveštaja, jeste izmedu 80 i 86 odsto.

"Ja bih samo naglasio da je ova efikasnost o kojoj govorimo bazirana na kliničkim ispitivanjima. Mi ćemo konačne efekte i konačnu zaštitu koju vakcina pruža videti tek kada prode određeno vreme i kada se one primenjuju na milionima građana", istakao je Zelic.

Naglasio je da je Agencija za lekove i medicinska sredstva prema zakonu dužna da sve vakcine, svih proizvođača, proverava na isti način, prema visokim standardima i da se proverava svaka uvezena serija.